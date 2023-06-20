Политика

Центр видеонаблюдения за выборами вновь откроют в Пскове

Центр видеонаблюдения за выборами будет работать в Пскове во время трехдневного голосования. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На этих выборах у нас снова будет работать центр видеонаблюдения, он будет находиться уже в известном всем помещении "Команды 2018" в центре города. Это осознанное решение, чтобы доступ был. И в этом же помещении будет работать штаб общественного наблюдения за выборами», - рассказала Наталья Горбачева.

Дежурство, по ее словам, будет идти круглосуточно. «Это опять же расширение возможностей как раз для открытости выборов. Каждый может прийти, понаблюдать, что делается на определенном участке — днем, ночью, как стоят КОИБы и так далее», - добавила гостья студии.