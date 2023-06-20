Политика

Вопросы по проведению выборов задают фантастические — Наталья Горбачева

Легитимность выборов уже давно не подвергается сомнению, но у избирателей почему-то остаются вопросы. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что легитимность уже давно не подвергается сомнению. Хотя, все-таки еще возникают вопросы. Казалось бы, их не должно быть. Они фантастические какие-то, придуманные. Но на все эти вопросы надо будет отвечать», - отметила Наталья Горбачева.

Также она добавила, что на выборах не исключена вероятность провокаций, к которым должна быть готова команда, отвечающая за организацию голосования. «Для этого нужна команда везде, на всех уровнях, чтобы отвечать на все эти вызовы», - подчеркнула гостья студии.