Политика

Фальшивый диплом представил кандидат на выборах-2022 в Псковской области

Фальшивый диплом представил избирательной комиссии кандидат на выборах в Псковской области в 2022 году. Об этом в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Главная установка ЦИК: при проверке документов подсказывать кандидатам, указывать на ошибки, которые могут возникнуть. При подготовке к сдаче документов всегда возникают проблемы, мы всегда берем время на проверку документов, и если находим ошибки и недочеты, указываем избирательным объединениям и кандидатам на них», - сказал Игорь Сопов.

По словам председателя облизбиркома, зачастую в документах находят следующие ошибки:

технические (неправильный адрес, номер паспорта и так далее),

не указано второе гражданство (особенно актуально для Псковской области),

не указано какое-то имущество,

неправильно указана принадлежность к партии,

представлены фальшивые документы.

Игорь Сопов добавил, что в ходе кампании-2022 в Псковской области столкнулись, в частности, с фальшивым документом о высшем образовании и с неправильно указанной принадлежностью к политической партии.