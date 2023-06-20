Александр Баев развеял миф о том, что его кандидатуру на выборы не поддерживают в Москве

Депутат Псковской городской Думы Александр Баев развеял миф о том, его кандидатуру на выборы губернатора Псковской области не поддерживает Центральный комитет КПРФ.
«Кстати, развею миф о том, что мою кандидатуру не поддерживает федеральное руководство КПРФ. Кандидата определяют в регионе. От федерального руководства предложений по кандидатуре не поступало, поэтому выдвинули меня. Проблем с муниципальным фильтром у нас не возникнет. В этом плане у нас идет планомерная работа сейчас, никаких нюансов и переживаний», - сказал Александр Баев в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он подчеркнул, что все процедуры по подготовке к выборам в КПРФ идут строго по уставу.