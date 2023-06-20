Политика

Старт губернаторской кампании-2023 стал темой круглого стола на «ПЛН FM»

Кампания по выборам губернатора Псковской области по-настоящему стартовала сегодня, 21 июня, на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Такое мнение выразил один из участников дискуссии — член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат регионального парламента Алексей Севастьянов.

Почему у Алексея Севастьянова сложилось такое впечатление? Какие замечания высказали друг другу представители политических сил? Как кандидаты от оппозиции проходят муниципальный фильтр? Подробнее об этом — в материале Псковской Ленты Новостей.

За круглым столом сегодня встретились председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, а также выдвинутые кандидаты - первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. «Единую Россию», ранее выдвинувшую кандидатуру действующего губернатора Михаила Ведерникова, на круглом столе представил Алексей Севастьянов.

Первым слово предоставили Игорю Сопову. Он рассказал, что в настоящее время облизбирком тщательно проверяет документы, предоставленные кандидатами.

«Ни один из кандидатов не может сказать, что избирком им не оказывает помощь, Избирательная комиссия Псковской области, прежде всего, помощник кандидатов и партий. В первую очередь на стадии выдвижения и подачи документов. Мы всегда указываем на недостатки и поправляем кандидатов. Жаль, что некоторые кандидаты совершают ошибки, что-то "забывают" в своей биографии умышленно. Были попытки скрыть судимости, представить поддельный диплом о высшем образовании. Для нашего региона актуальна проблема двойного гражданства. Нас критикуют за крючкотворство, но, друзья, закон написан для того, чтобы его соблюдали все», - подчеркнул Игорь Сопов.

Глава облизбиркома напомнил, что любая неточность может стать основанием для снятия кандидата с выборов, и предостерег кандидатов от возможных ошибок, а также в случае необходимости предложил помощь и консультации в Избирательной комиссии Псковской области.

Алексей Севастьянов, представляющий на круглом столе интересы действующего губернатора Михаила Ведерникова, в свою очередь отметил, что кандидаты от оппозиции на этих губернаторских выборах вызывают у него уважение.

«Могу сказать лично от себя. У меня вызывают большое уважение кандидаты от оппозиции на столь серьезные выборы — главы региона. Это большое политическое самопожертвование в наше время, когда столь серьезная ситуация и различные вызовы — внутренние и внешние — заставляют принимать решения ежесекундно. И каждому из них, рассчитывающему на победу, будет весьма непросто сразу погрузиться целиком с работу, это высочайшая ответственность, времени на раскачку не будет», - сказал единоросс.

Говоря о кандидате от «Единой России», он отметил, что задача партии — подставить ему плечо, показать, что достигнуто на предыдущих этапах и какой план на будущее. Алексей Севастьянов также добавил, что хоть за годы нахождения у власти у «Единой России» и были ошибки, в партии их признают и двигаются вперед. А все обвинения в использовании на выборах административного ресурса неуместны, поскольку явное преимущество партии в этой кампании — это результат работы за предыдущие годы.

«У всех есть время, у всех есть сторонники. И если мы сегодня сильная партия, наверное, в свое время мы больше других истоптали ногами регион вдоль и поперек», - выразил мнение Алексей Севастьянов.

Одна из основных сложностей для кандидатов от оппозиции на данный момент — прохождение муниципального фильтра. Напомним, в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Возможный выход из ситуации — объединение оппозиции, однако в оппозиционных партиях такой вариант в настоящее время не рассматривается.

«Наша партия никогда ни от кого не закрывалась. У нас есть такое понятие как лево-патриотические силы, когда мы не только с коммунистами работаем. Что касается объединения на выборах, никто пока этого не предлагал и не выходил к нам на такой диалог», - сказал Александр Баев.

Помимо этого, коммунист прокомментировал информацию об отсутствии поддержки его кандидатуры со стороны ЦК КПРФ. По его словам, федеральное партийное руководство могло предложить псковским однопартийцам свою кандидатуру, однако этого не произошло. Обком самостоятельно выдвинул на выборы Александра Баева. Он подчеркнул, что предвыборные процедуры в КПРФ идут по уставу, проблем с прохождением муниципального фильтра не возникает, серьезных опасений по поводу участия в губернаторской кампании нет, и на выборах-2023 коммунисты рассчитывают сохранить статус «партии №2».

«Атака ЛДПР нас не напрягает. Нас не впервой списывают со счетов, но электорат сохраняется, партия из года в год дает свой процент. Что касается желания ЛДПР стать партией №2 — флаг им в руки», - сказал Александр Баев.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в свою очередь обратил внимание, что разрыв между результатами КПРФ и ЛДПР на выборах за последние 5 лет сильно сократился, и когда ЛДПР выйдет на второе место на выборах — вопрос времени.

«Если посмотреть на результаты прошлогодних выборов в Псковскую городскую Думу, мы дышим вам в спину, и когда вас обгонит ЛДПР — лишь вопрос времени. Я думаю, это случится в этом году, в других регионах, может быть, будет по-другому», - сказал Антон Минаков.

Он добавил, что на выборах-2023 ЛДПР в Псковской области ставит перед собой задачу получить статус «партии №2», при этом либерал-демократы намерены выложиться по максимуму и попытаться победить, в том числе, в губернаторской кампании.

Кандидат от «Партии роста» Игорь Романов, который уже участвовал в губернаторских выборах в 2018 году (тогда он набрал 2,71 % голосов), для себя никаких проблем в прохождении муниципального фильтра не видит.

«Я — представитель бизнеса. Ради муниципального фильтра я умею и готов договариваться. В 2018 году я с этим справился, думаю, что и в этот раз мои действия увенчаются успехом», - сказал Игорь Романов.

Он напомнил, что в районных собраниях есть представители партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», которая своего кандидата на выборы губернатора не выставляла, а также самовыдвиженцы, с которыми Игорь Романов давно вел переговоры, чтобы заручиться поддержкой при сборе подписей. Помимо этого, он рассказал, что 2020 году на выборах в Себежском районе ему удалось перетянуть на свою сторону даже членов ЛДПР.

Антон Минаков в ответ назвал Игоря Романова «техническим кандидатом», представляющим интересы «определенных людей», напомнил о десятках избирательных кампаний, в которых он принимал участие, набирая относительно небольшое количество голосов, а также предположил, что роль члена «Партии Роста» - снимать сильнейших кандидатов с выборов, придираясь к их документам.

Он напомнил, как одного из кандидатов от ЛДПР сняли с выборов за то, что при заполнении документов в графе «имущество за границей» тот поставил прочерк, а нужно было написать слово «нет».

«Кандидаты не первый год подавали документы с одними и теми же ошибками, и я их снимал каждую выборную кампанию именно по этой причине. Есть определенный формат заполнения справки. Он утвержден, и никаких там пропусков, прочерков. Это форма. Если ваши кандидаты не могут заполнить ее нормально, то какие им вообще должности могут достаться?» - ответил Игорь Романов.

Алексей Севастьянов отметил оживленную дискуссию с участием кандидатов и поздравил всех с началом кампании. «Поздравляю, избирательная кампания началась, первые дебаты состоялись», - заметил он.

Видеоверсию круглого стола можно посмотреть по ссылке ниже.

Напомним, Псковская Лента Новостей на своих площадках традиционно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил. В рамках избирательной кампании-2023 ПЛН обязательно продолжит цикл круглых столов и дебатов.