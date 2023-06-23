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Политика

Илья Стрелков: Наблюдение на выборах — первый шаг в карьере будущего политика

26.06.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

Наблюдение на выборах может стать первым шагом в карьере будущего политика. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков.

«Многие депутаты начинали с наблюдения на выборах, а потом делали карьеру. То есть они где-то наблюдали и шли, шли, шли, становились чиновниками, политтехнологами и так далее. Процесс надо изучать изнутри», - сказал Илья Стрелков.

По его мнению, наблюдатель на выборах - это адекватный, умный, внимательный ко всему, образованный человек. «И если раньше это просто был образ "человека на стульчике", то сейчас наблюдатели - это молодые люди, которые увлекаются выборами, которым интересно, что происходит в стране и в регионе», - отметил руководитель Экспертного клуба Псковской области.

Он напомнил, что общественные наблюдатели от Общественной палаты Псковской области в преддверии выборов проходят обучение, которое длится 2-3 недели. После учебы, по его словам, они «выходят большими профессионалами» и с большим интересом отправляются на избирательный участок.

Также Илья Стрелков рассказал, что наблюдатели сегодня - это все чаще молодые люди. «У нас становится все меньше людей пожилого возраста. Конечно, они тоже присутствуют. Если это опытный человек, то почему нет. Но это не то, что бабуля пришла, потому что ее попросили. Такого, поверьте, уже нет», - подчеркнул он.

Напомним, 8-10 сентября в Псковской области пройдут выборы губернатора.

Теги: #наблюдатель #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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