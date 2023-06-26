Илья Стрелков: Избирательная система в России развивается с космической скоростью

Избирательная система в России относительно молодая, но развивается с космической скоростью. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков.
По мнению гостя студии, эпоха новейших выборов в России началась с президентской кампании в 1991 году — именно оттуда, пояснил он, появились все неотъемлемые составляющие сегодняшних выборов.
Он добавил, что все общественные наблюдатели на выборах сегодня — это большие профессионалы, которые проходят соответствующее обучение.
В качестве примеров последних новейших достижений избирательной системы в России Илья Стрелков привел дистанционное электронное голосование, а также терминалы электронного голосования, которые в этом году будут установлены на избирательных участках в Москве: избиратели смогут воспользоваться ими или бумажными бюллетенями на свой выбор.