Политика

Илья Стрелков: Избирательная система в России развивается с космической скоростью

Избирательная система в России относительно молодая, но развивается с космической скоростью. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков.

«30 с лишним лет — это немного, и система достаточно новая. И если сравнивать даже с избирательной системой США, которой уже более 100 лет, конечно, у нас очень молодая система, но идет она семимильными шагами и развивается с космической скоростью», - сказал Илья Стрелков.

По мнению гостя студии, эпоха новейших выборов в России началась с президентской кампании в 1991 году — именно оттуда, пояснил он, появились все неотъемлемые составляющие сегодняшних выборов.

«Наблюдение на выборах тоже развивается с тех времен. И такой институт, я считаю, важен, поскольку это те самые люди, которые следят за порядком, за соблюдением законодательства на избирательных участках. И если есть какие-либо нарушения, мы их сразу закрываем и делаем все, чтобы процесс был чистым», - подчеркнул Илья Стрелков.

Он добавил, что все общественные наблюдатели на выборах сегодня — это большие профессионалы, которые проходят соответствующее обучение.

В качестве примеров последних новейших достижений избирательной системы в России Илья Стрелков привел дистанционное электронное голосование, а также терминалы электронного голосования, которые в этом году будут установлены на избирательных участках в Москве: избиратели смогут воспользоваться ими или бумажными бюллетенями на свой выбор.