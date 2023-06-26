Политика

Илья Стрелков: КПРФ понесет имиджевые потери из-за замены кандидата на выборах губернатора

Псковский обком КПРФ понесет имиджевые потери из-за замены кандидата на выборах губернатора Псковской области, что скорее всего отразится на конечных результатах. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков.

«Мое мнение такое: псковские коммунисты, мягко говоря, поторопились, когда они выставили Александра Баева. Явно слабый игрок, учитывая, что узнаваемость у него очень плохая в районах. Достаточно неплохая она была в Пскове (за счет предыдущей кампании в Псковскую городскую Думу), но в районах он выглядит достаточно слабо», - сказал Илья Стрелков.

По версии эксперта, коммунисты решили выдвинуть другого кандидата, чтобы усилить кампанию.

«Моя версия, что коммунисты провели свою социологию, замерили рейтинги кандидатов и поняли, что Баев просто ни о чем, а после начали думать, что можно сделать. И учитывая, это ни для кого не секрет, что был у них конфликт по поводу кандидатуры Баева (это личная неприязнь одного из, скажем так, коммунистических боссов ЦК партии), было принято решение, что он пойдет под замену, чтобы усилить кампанию», - предположил руководитель Экспертного клуба Псковской области.

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Илья Стрелков считает, что лучшим кандидатом от КПРФ в этой кампании может стать первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. «Мы понимаем, что кандидат возрастной, но он узнаваемый, его лучше знают в области. Наверное, это придаст дополнительный драйвер коммунистам и дополнительный вес. Шансы в этом плане у них увеличатся», - сказал он.

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Несмотря на все плюсы, продолжил он, такие перестановки принесут коммунистам имиджевые потери.

«Любая замена кандидата, и избиратель начинает путаться. Естественно, это скажется на конечных результатах. А Минаков (Антон, кандидат от ЛДПР — ред.) будет играть на этом и дополнительные очки, я думаю, несомненно получит», - заключил Илья Стрелков.

Напомним, на данный момент на участие в губернаторской кампании заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. Александр Баев (КПРФ) заявил о снятии своей кандидатуры.