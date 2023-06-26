Илья Стрелков: КПРФ понесет имиджевые потери из-за замены кандидата на выборах губернатора

Псковский обком КПРФ понесет имиджевые потери из-за замены кандидата на выборах губернатора Псковской области, что скорее всего отразится на конечных результатах. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков.
По версии эксперта, коммунисты решили выдвинуть другого кандидата, чтобы усилить кампанию.
«Моя версия, что коммунисты провели свою социологию, замерили рейтинги кандидатов и поняли, что Баев просто ни о чем, а после начали думать, что можно сделать. И учитывая, это ни для кого не секрет, что был у них конфликт по поводу кандидатуры Баева (это личная неприязнь одного из, скажем так, коммунистических боссов ЦК партии), было принято решение, что он пойдет под замену, чтобы усилить кампанию», - предположил руководитель Экспертного клуба Псковской области.
Илья Стрелков считает, что лучшим кандидатом от КПРФ в этой кампании может стать первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. «Мы понимаем, что кандидат возрастной, но он узнаваемый, его лучше знают в области. Наверное, это придаст дополнительный драйвер коммунистам и дополнительный вес. Шансы в этом плане у них увеличатся», - сказал он.
Несмотря на все плюсы, продолжил он, такие перестановки принесут коммунистам имиджевые потери.
«Любая замена кандидата, и избиратель начинает путаться. Естественно, это скажется на конечных результатах. А Минаков (Антон, кандидат от ЛДПР — ред.) будет играть на этом и дополнительные очки, я думаю, несомненно получит», - заключил Илья Стрелков.
Напомним, на данный момент на участие в губернаторской кампании заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. Александр Баев (КПРФ) заявил о снятии своей кандидатуры.