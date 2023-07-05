Политика

Петр Алексеенко: КПРФ идет на выборы губернатора с лозунгом «Все для народа»

КПРФ идет на выборы губернатора Псковской области с лозунгом «Все для народа». Об этом в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил кандидат, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«КПРФ идет, прежде всего, с лозунгом, которые был в советское время - "Все для народа, все на благо народа". Основные меры и программы направлены на то, чтобы улучшить благосостояние нашего народа», - сказал Петр Алексеенко.

По его словам, основные задачи партии — сохранение населения Псковской области. Он напомнил, что за последние 100 лет население региона сократилось с 1,5 млн до 600 тысяч человек.

Петр Алексеенко перечислил основные акценты, на которых останавливается КПРФ: