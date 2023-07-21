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Политика

Члены рабочей группы «сверили часы» по подготовке к осенней выборной кампании в Псковской области

21.07.2023 19:06|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в пятницу, 21 июля, провел заседание рабочей группы по подготовке к проведению избирательных кампаний по выборам губернатора региона и в органы местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

С основным докладом выступил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. Он сообщил, что на выборы губернатора Псковской области выдвинулись пять кандидатов, четверо уже представили полный пакет документов.

На выборы главы Псковского района заявились восемь человек, идет проверка представленных документов. По выборам в Собрания депутатов муниципальных округов замещается 125 мандатов — по единому списку выдвинуто 263 кандидата, по одномандатным округам — 114.

По дополнительным выборам в собрания депутатов Куньинского и Пушкиногорского районов заявлено по четыре кандидата.

«По итогам проверки документов количество кандидатов может измениться», — отметил Игорь Сопов.

Участники заседания обсудили вопросы приведения в порядок ряда помещений участковых избирательных комиссий, обеспечение бесперебойного электроснабжения участков, организации голосования в труднодоступных населенных пунктах, создания рабочих групп в муниципалитетах региона.

«Благодарю всех за оперативное взаимодействие по рабочим вопросам. Это тот формат работы, который позволяет добиться максимального результата», — подытожил обсуждение Александр Серавин.

Напомним, что с 24 июля по 4 сентября в Псковской области будет проводиться регистрация в системе дистанционного электронного голосования. Для этого нужно быть гражданином РФ с постоянной регистрацией в регионе, а также иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Подробно о процедуре регистрации можно узнать на информационном портале избирательной комиссии Псковской области: выборы60.рф. Голосование пройдет на портале дистанционного голосования с 8 по 10 сентября.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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