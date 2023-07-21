Политика

Александр Котов подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании

Тот, кто хотя бы раз попробовал проголосовать электронно через Госуслуги, вновь и вновь будет пользоваться этой возможностью и не пойдёт на участок, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

24 июля в первый день подачи заявлений на электронное голосование спикер подтвердил намерение участвовать в выборах дистанционно. Из списков на участке его фамилия будет исключена. Год назад этот способ в качестве эксперимента опробовали на выборах депутатов Псковской городской Думы, в этом году ДЭГ доступно на территории уже всей области на выборах губернатора, которые пройдут с 8 по 10 сентября.

«Потому что это очень удобно, быстро, не приходится тратить время, проголосовать можно не отрываясь от важных дел – сесть и буквально в течение считанных минут отдать голос за кандидата на любых выборах, - объяснил своё решение Александр Котов. – Для того, чтобы проголосовать, нужно всего лишь иметь учётную запись на портале Госуслуг»

Спикер обратил внимание, что портал Госуслуг и помимо удобной возможности проголосовать помогает в жизни – позволяет решать самые разные вопросы с органами власти.

«Лично мне часто приходилось пользоваться – менял водительское удостоверение, как охотник получал разрешение, отслеживаю, нет ли автомобильных штрафов, да и вообще, все нужные документы всегда под рукой, это очень удобно. Считаю, что за этим будущее, это здорово экономит время. И стоит только раз попробовать, потом очень понравится», - уверен Александр Котов.

Спикер напомнил, что год назад самый большой поток голосующих пришёлся на утренние часы первого дня выборов. «Это нормально! Начинается голосование, человек понимает, что ему нужно проголосовать, появляется любая удобная минута – ещё раз подчёркиваю, нужна минута, от силы две – он готов потратить эти минуты, чтобы справиться с задачей, отдать голос за своего кандидата и на этом закончить процедуру. Поэтому то, что в утренние часы наибольшее количество людей проголосовало электронно, – это всё объяснимо. Думаю, в этот раз будет точно так же. По крайней мере у меня есть желание сразу, как только начнётся голосование, в первый же день прямо с утра проголосовать», - поделился планами спикер.