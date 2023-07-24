Михаил Ведерников получил удостоверение кандидата в губернаторы Псковской области

Член партии «Единая Россия», губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил удостоверение кандидата в Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области
Напомним, днем ранее, 26 июля, удостоверения получили кандидаты от оппозиционных партий - Игорь Романов, «Партия роста»; Антон Минаков, ЛДПР и Петр Алексеенко, КПРФ.
Ранее на участие в избирательной кампании выдвинулось 5 кандидатов. В ходе круглого стола на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев заявил о снятии кандидата в губернаторы Псковской области от партии «Родина» Юрия Шокурова.
Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.