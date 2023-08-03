ДЭГ помогает привлечь молодежь к участию в выборах — Алеся Михачева

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) помогает привлечь молодежь к участию в выборах. Такое мнение руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она напомнила, что ДЭГ в Псковской области уже успело зарекомендовать себя во время выборов в Псковскую городскую Думу в 2022 году, и потому сомнений не вызывает. К тому же ДЭГ, по мнению Алеси Михачевой, повышает явку на выборах.
«Хочу сказать, что те, кто приняли участие в выборах при помощи ДЭГ, на избирательные участки по разным причинам могли и не прийти. У кого-то дача, кто-то в отъезде, а в ДЭГ все доступно и очень удобно», – заключила депутат.
Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.