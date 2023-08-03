Политика

ДЭГ помогает привлечь молодежь к участию в выборах — Алеся Михачева

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) помогает привлечь молодежь к участию в выборах. Такое мнение руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сомнений нет, это хорошая система. Хочется сказать, что российское общество находится на этапе становления и взросления, приходит век цифровых технологий. Поэтому для тех, кто владеет ими, имеет доступ к Госуслугам, может или пользоваться, это большой плюс. Даже лично для меня это спасение, так как в период выборов я могу находиться в командировке. Для того, чтобы привлечь молодежь к выборам, это тоже хороший плюс, так как на избирательные участки молодежь не всегда хочет идти. Люди старшего поколения – да, они ответственно, с самого утра идут на избирательные участки. Для молодежи ДЭГ - это формат выбора, можно на избирательный участок прийти, но, насколько я вижу, общаясь с молодежью, уже очень многие зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, потому что это удобно, комфортно и быстро», – подчеркнула Алеся Михачева.

Она напомнила, что ДЭГ в Псковской области уже успело зарекомендовать себя во время выборов в Псковскую городскую Думу в 2022 году, и потому сомнений не вызывает. К тому же ДЭГ, по мнению Алеси Михачевой, повышает явку на выборах.

«Хочу сказать, что те, кто приняли участие в выборах при помощи ДЭГ, на избирательные участки по разным причинам могли и не прийти. У кого-то дача, кто-то в отъезде, а в ДЭГ все доступно и очень удобно», – заключила депутат.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.