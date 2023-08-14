Игорь Иванов: Избирательный процесс в Псковской области прозрачен

Избирательный процесс в Псковской области прозрачный. Этому способствует, в частности, большое количество общественных наблюдателей. Такое мнение член общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что вышеперечисленные организации всегда открыты и готовы ответить на любые вопросы, касающиеся выборов.
По словам Игоря Иванова, для профсоюзов особенно важно, чтобы выборы были прозрачными.
«Профсоюз объединяет людей разных политических пристрастий, в профсоюз входят люди, которые разным политическим системам, политическим партиям доверяют. Нам важно, чтобы процесс был максимально прозрачный, понятный, доступный», - подчеркнул лидер облсовпрофа.
Он также добавил, что положительно относится к нововведениям — дистанционному электронному голосованию на всей территории Псковской области и проведению голосования в три дня. Игорь Иванов пояснил, что таким образом больше людей смогут принять участие в выборах, соответственно, их результаты будут наиболее точно отражать общественные настроения.
«Чем больше людей сделают свое волеизъявление, тем это будет правильнее для всех. Не надо отсиживаться, отмалчиваться. Надо, во-первых, изучить все политические силы, тех представителей, которые заявились на ту или иную избирательную кампанию. Нам с этим жить. Нужно биографию посмотреть. Может быть, дела какие-то конкретные с товарищами на кухне обсудить, чтобы сделать осознанный свой выбор в пользу развития нашего региона», - подчеркнул Игорь Иванов.
Напомним, в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.