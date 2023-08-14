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Политика

Игорь Иванов: Избирательный процесс в Псковской области прозрачен

15.08.2023 14:21|ПсковКомментариев: 1

Избирательный процесс в Псковской области прозрачный. Этому способствует, в частности, большое количество общественных наблюдателей. Такое мнение член общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я сам уже второй год вхожу в штаб общественного наблюдения. Я считаю, что у нас избирательный процесс прозрачный. У нас очень много общественных наблюдателей, которых мы обучаем, и практически каждая первичная профсоюзная организация здесь задействована. Для нас важно, чтобы выборы проходили открыто, чтобы потом никто никого ни в чем не упрекал. И я считаю, что и общественный штаб, и региональная Общественная палата, и профсоюзы в целом, как самая крупная общественная организация, с этим справляются», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил, что вышеперечисленные организации всегда открыты и готовы ответить на любые вопросы, касающиеся выборов.

По словам Игоря Иванова, для профсоюзов особенно важно, чтобы выборы были прозрачными.

«Профсоюз объединяет людей разных политических пристрастий, в профсоюз входят люди, которые разным политическим системам, политическим партиям доверяют. Нам важно, чтобы процесс был максимально прозрачный, понятный, доступный», - подчеркнул лидер облсовпрофа.

Он также добавил, что положительно относится к нововведениям — дистанционному электронному голосованию на всей территории Псковской области и проведению голосования в три дня. Игорь Иванов пояснил, что таким образом больше людей смогут принять участие в выборах, соответственно, их результаты будут наиболее точно отражать общественные настроения.

«Чем больше людей сделают свое волеизъявление, тем это будет правильнее для всех. Не надо отсиживаться, отмалчиваться. Надо, во-первых, изучить все политические силы, тех представителей, которые заявились на ту или иную избирательную кампанию. Нам с этим жить. Нужно биографию посмотреть. Может быть, дела какие-то конкретные с товарищами на кухне обсудить, чтобы сделать осознанный свой выбор в пользу развития нашего региона», - подчеркнул Игорь Иванов.

Напомним, в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.

Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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