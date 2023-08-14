Андрей Маковский: «Новых людей» на выборах поддержит электорат «Яблока» 

Ввиду того, что списки от регионального отделения партии «Яблоко» снимают с выборов в районах Псковской области, протестно настроенный электорат, скорее всего, отдаст предпочтение кандидатам от «Новых людей» и «Партии роста». Такое мнение председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский озвучил в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также добавил, что «Новые люди» выдвинули кандидатов в пяти районах Псковской области. Задача минимум — получить пять мандатов, задача максимум — победить.