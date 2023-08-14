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Политика

Выборы в районах Псковской области стали темой круглого стола на «ПЛН FM»

16.08.2023 17:37|ПсковКомментариев: 0

Острая дискуссия состоялась в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В ходе круглого стола руководители региональных отделений партий обсудили ход муниципальных выборов и рассказали о целях, которые стоят перед их политическими объединениями. 

 

Перед партией «Единая Россия» как и прежде стоит задача победить по итогам всех муниципальных кампаний, заявил заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Парламентарий заметил, что такой вариант развития событий вполне реалистичен. 

«Планы у нас амбициозны и весьма реалистичны. Мы как партия большинства будем стараться максимально получить все мандаты, которые возможно получить на этих выборах» - сказал Александр Братчиков. 

Он не согласился с мнением представителей оппозиции о том, что реформа местного самоуправления, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа, проводится в интересах партии власти с тем, чтобы не дать оппозиции возможности избирать своих глав. Александр Братчиков пояснил, что первоочередная задача реформы — допустить к управлению муниципальными округами профессионалов-хозяйственников, а не политиков. Также он отметил, что задача любой партии на выборах — получить как можно большее представительство в районах, чтобы в дальнейшем их кандидат на пост главы муниципального округа обрел весомую поддержку. 

«Все-таки я считаю, что глава муниципального округа — это профессионал, который должен управлять округом профессионально, поэтому будет проводиться конкурс, и любой желающий с нужными документами и опытом сможет участвовать, выходить на конкурс, - сказал Александр Братчиков. - Задача любой партии — максимально избрать депутатов, которые будут выбирать главу. А главу нужно выбрать с точки зрения его профессионализма как управленца, а не политического деятеля». 

Как считает секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, по итогам проведения реформы руководителями муниципальных образований смогут быть только те, кто лоялен власти и на конкурсе получит поддержку депутатского корпуса. Оценивая избирательную кампанию КПРФ, Дмитрий Михайлов не согласился с тем, что она вялая, блеклая и неинтересная. 

«В силу сурового избирательного законодательства у кандидатов очень много ограничений. В силу чего уменьшается количество оригинальных решений, и все предвыборные материалы становятся в принципе у кандидатов похожими друг на друга», - заявил Дмитрий Михайлов и добавил, что избирательная кампания у КПРФ в этом году традиционная — «от двери к двери, от крыльца к крыльцу». 

«Я хотел бы защитить коллегу. Ну как вообще можно говорить, что у КПРФ в регионе в этом году неяркая кампания? Вот, допустим, даже диплом Баева чего стоит! Новости на всю Россию. Целую неделю всё гудело. Кстати, что с дипломом Баева? Он оригинальный, нет?» - вклинился в разговор председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский. 

Отвечая на реплику коллеги, Дмитрий Михайлов заявил, что диплом действителен, коммунисты отправили запрос в учебное учреждение и ждут ответ. 

«Нам нужно время, чтобы предоставить эту справку. Как только она будет на руках, мы сразу же ее предоставим», - заверил секретарь обкома партии. 

Проблемы с документами на этих выборах возникли и у регионального отделения партии «Яблоко». Новый председатель отделения Артур Гайдук заверил их за два дня до вступления в должность, и теперь списки «Яблока» в одном за другим районах снимают с выборов по решению суда. Тем не менее яблочники настроены продолжать борьбу.

«Это политическая атака, которая создана с целью не допустить оппозиционных кандидатов до муниципальных выборов», - сказала заместитель председателя регионального отделения партии Яна Иванова. Также она отметила, что партия «Яблоко» в этом году — четвертая в регионе по количеству кандидатов, их у «Яблока» набралось 55. 

Яна Иванова подчеркнула, что решения судов о снятии списков с выборов еще не вступили в законную силу, и партия будет их обжаловать. 

Напомним, первым поставил под сомнение законность списков от «Яблока» председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов. Однако, по его мнению, «первыми начали» сами яблочники. 

«Меня они не пугают, все началось с их партии, потому что их коллега пыталась опротестовать подписи, которые я собирал, выдвигаясь на пост губернатора Псковской области. Ей показалось якобы они поддельные, она на комиссии это выражала всеми возможностями, а я эти подписи собирал честно. И я решил посмотреть на грамотность, как ребята сами свои документы собрали», - рассказал Игорь Романов. 

Он подчеркнул, что закон един для всех, и «Яблоко» с выборов снимает суд, а не Игорь Романов. 

Партнер «Партии роста» на выборах-2023 — партия «Новые люди». Оценивая ситуацию,  председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский предположил, что в случае ухода кандидатов от «Яблока», протестно настроенный электорат отдаст предпочтение «Новым людям» и «Партии роста». 

«Глядя на нашу повестку и на повестку наших коллег,  могу сказать, что "Новые люди" — реальная оппозиция. Мы знаем, что "Яблока", скорее всего, не будет в районах, ваши списки снимают, и весь протестно настроенный электорат будет поддерживать нас и "Партию роста"», - сказал Андрей Маковский. 

Он также добавил, что «Новые люди» выдвинули кандидатов в пяти районах Псковской области. Задача-минимум — получить пять мандатов, задача-максимум — победить.

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в свою очередь также идет на выборы за победой или, как минимум, за максимальным представительством в районах области, заявил член Совета регионального отделения партии Игорь Иванов. Он отметил, что все партии, особенно оппозиционные, должны активизироваться и постараться получить в районах как можно больше мандатов, чтобы потом у них не возникало трудностей с прохождением муниципального фильтра. 

У партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в этом году 36 кандидатов во всех восьми районах области, где проводятся выборы. Игорь Иванов заметил, что на выборы идет команда эсеров, которую возглавляет председатель регионального отделения Олег Брячак. Отвечая на вопрос ведущего о том, есть у него амбиции занять пост председателя регионального отделения партии, Игорь Иванов заявил, что никого «двигать» он не собирается. 

«У нормального политика всегда есть амбиции. И плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Но сейчас Олег Михайлович сидит на том месте, и мы подтвердили его полномочия именно в этом году. Никаких амбиций на первую должность нет. В любой партии активисты должны работать именно так — показывать лидерские качества на местах, привлекать внимание к партии и добиваться победы», - подчеркнул Игорь Иванов. 

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) на своих площадках традиционно дают возможность свободно высказываться представителям различных политических сил. В рамках избирательной кампании-2023 ПЛН обязательно продолжит цикл круглых столов и дебатов.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Иванов Игорь Евгеньевич
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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