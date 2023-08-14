Политика

В Красногородском районе сняли последний список кандидатов от «Яблока» на муниципальные выборы

Единый список кандидатов в депутаты Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Красногородском районе по решению Пыталовского районного суда 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Истцом выступило региональное отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

В настоящее время списки кандидатов от «Яблока» по решению суда сняли с муниципальных выборов в семи районах (Новоржевском, Опочецком, Печорском, Локнянском, Пыталовском, Стругокрасненском и Красногородском) по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». У партий остаётся право обжалования.

Смотрите также Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Стругокрасненском районе

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.

Также Игорь Сопов назвал эмоциональным заявление регионального совета партии о том, что в Псковской области якобы организована «политическая атака» с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко». Он также считает, что заявление «Яблока» вводит избирателей в заблуждение.