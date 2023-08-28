Политика

Рейтингомер: памятник бабушке, камбэк сити-менеджера и Брячак «в домике»

Всех категорически приветствую! Здесь Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон. Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Никто

Самую низкую оценку минус 5 не получает никто, так как позорных фиаско и падений вдребезги не было. Учитывая, что раздать всем сестрам по серьгам - не самоцель, напраслину не возвожу - в лузеры никого не записываю.

-4 Софья Пугачева

Минус четыре ставлю главе Новоржевского района Софье Пугачевой. Неприятности продолжаются - на минувшей неделе местные депутаты раскритиковали ее за некачественную подготовку к отопительному сезону. Если судить по их высказываниям, дело швах. Районной администрации поручено принять меры для подготовки котельных района и подведомственных учреждений социальной сферы к отопительному сезону в установленные сроки. Добавлю, что на неделе в районе побывало областное руководство - главу-яблочницу на мероприятия ожидаемо не приглашали и с ней не встречались.

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-3 Алена Трунова

Минус три достается руководителю областного комитета по труду и занятости Алене Труновой. Из-за низкого 65-го места Псковской области в опубликованном рейтинге регионов России по состоянию рынка труда. По Северо-Западному федеральному округу у нас предпоследнее место. Понятно, что проблемы в этой сфере - следствие множества негативных процессов и явлений нескольких последних десятилетий, но спрашивают с действующего руководителя профильного комитета.

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-2 Олег Брячак

«Опять двойка» - в дневнике председателя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутата областного Собрания Олега Брячака. Предвыборная гонка на самом финише, но даже на этом заключительном этапе лидер псковских эсеров не активизировался и не встрепенулся. Как и прежде он «в домике», не виден и не слышен - в целом реготделение «Справедливой России» в этот период инертно и незаметно.

-1 Павел Бикташев

Минус один получает руководитель областного отделения «Родины» Павел Бикташев - из-за участившихся информационных вбросов о якобы готовящейся ликвидации партии. Если верить некоторым экспертам и авторам политических Telegram-каналов, то вот пройдут сентябрьские выборы - и всё, «давай, до свидания». В самой «Родине» подобные убийственные прогнозы опровергают - правда, как-то вяло и нехотя. В любом случае, такая информационная волна ничего хорошего для партии и ее реготделения не несет.

0 Андрей Маковский

Нейтральную оценку 0 ставлю руководителю регионального отделения партии «Новые люди» Андрею Маковскому. С одной стороны, он вроде бы активничает, присутствует в публичном поле, делает заявления. С другой - всё тут как-то не очень серьезно. Что касается взаимоотношений «Новых людей» со свежеиспеченным политическим союзником - «Партией роста», не видно, чтобы Маковский пытался выступать с позиции старшего партнера. Это притом, что в отличие от «ростовика» Игоря Романова, «новолюдь» представляет парламентскую партию и имеет статус регионального парламентария. Что касается заявлений, то иной раз сразу и не поймешь, шутит Маковский или нет - как, например, было в случае с его предложением исключать из бюллетеня для ДЭГ партии, которые выступают против такого формата голосования.

+1 Светлана Мельникова

Положительную оценку плюс один получает директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Естественно, за проведение, совместно с РВИО и городским молодежным центром, очередного интересного мероприятия - масштабного исторического праздника «Воевода Шуйский». Фестиваль был посвящен событиям героической обороны Пскова от войск Стефана Батория. Благодаря интересной задумке и хорошей организации действа сотни псковичей и гостей города испытали чувство сопричастности с историческими событиями. Не в первый раз отмечаю, что благодаря подвижнической деятельности Светланы Мельниковой музей становится центром культурной жизни и точкой притяжения широкой общественности. Это сильно и в лучшую сторону отличает руководителя музея-заповедника от предшественника.

+2 Дмитрий Месхиев

Плюс два получает художественный руководитель Псковского театра драмы, известный кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Во многом благодаря его усилиям в Пскове сохраняется традиция проведения замечательного музыкального фестиваля Crescendo с Денисом Мацуевым и другими талантливыми музыкантами. Уже давно это событие - одна из «визитных карточек» области. Что и подтвердили прошедшие в уик-энд концерты, ставшие ярким событием в культурной и общественной жизни Псковской области.

+3 Игорь Сопов

Строчкой выше, с оценкой плюс три, расположился председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. Проводимая им работа по продвижению дистанционного электронного голосования приносит плоды - по показателям зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей Псковская область в числе лидеров в стране. Так что мы не просто идем в ногу со временем, а можно сказать - впереди России всей. К сказанному добавлю, что на неделе глава псковского облизбиркома представил модельный избирательный участок и ответил на вопросы участников выборов.

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+4 Андрей Беляев

Плюс четыре заработал сити-менеджер Великих Лук Андрей Беляев. За последние месяцы тучи над его головой успели сгуститься (после губернаторской критики администрации) и рассеяться (после того, как Михаил Ведерников побывал в южной столице и похвалил сити-менеджера), то есть в течение лета он побывал и в роли кандидата на вылет, и в статусе триумфатора - автора своеобразного политического камбэка. На минувшей недели господин Беляев победил по итогам конкурса и пролонгировал полномочия главы администрации Великих Лук. Так что День города в субботу управленец наверняка отмечал в хорошем настроении, с оптимизмом глядя в завтрашний день.

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+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку плюс пять заслуженно получает митрополит Псковский и Порховский Тихон. В дни, когда Псково-Печерский монастырь и город Печоры отмечают 550-летие, иначе и быть не может. Обитель и владыка сегодня в центре внимания всей страны - об освящении первого в стране памятника бабушке и планах по открытию здесь филиала Русского музея сообщают ведущие федеральные и региональные СМИ. Особенно приятно отметить, что митрополит Тихон продемонстрировал открытость в отношениях с региональными СМИ - накануне 550-летия монастыря он дал эксклюзивное интервью Псковской Ленте Новостей.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.