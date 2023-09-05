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Политика

«Беседка»: Псковские партийцы об общественном наблюдении на выборах

07.09.2023 12:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Беседка» на тему общественного наблюдения на выборах, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Сегодня мы узнаем у руководителей региональных отделений партий, будут ли они на этих выборах представлять наблюдателей и как они в целом оценивают эффективность института наблюдения за выборами

Первый секретарь обкома партии КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко обозначил, что партия планирует охватить около 400 избирательных участков Псковской области своими наблюдателями. 

«Ранее, когда у нас было однодневное голосование и не было дистанционного электронного голосования, наблюдение было важной составляющей части проведения выборов и контроля за ходом этих выборов именно в день голосования. И мы обычно выставляли на все участки своих наблюдателей, даже иногда и по два наблюдателя. В настоящее время, когда действует трехдневное голосование, то трудно, конечно, закрыть все участки и на три дня оторвать людей. У всех есть свои вопросы, свои проблемы, дела в эти дни. Избиратель может прийти в любой день, проголосовать и уйти или проголосовать дистанционно. Наблюдатель должен находиться постоянно на участке, даже выезжать на выездные голосования. Провели инструктаж наших наблюдателей и собираем еще членов ТИК, членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, которые также от КПРФ направлены и которые обеспечивают контроль и помогают в ходе выборной кампании. Также смотрят, чтобы не было никаких нарушений. У нас по области 597 избирательных участков. Наверное, около 400 мы планируем охватить. Отдаленные участки, где у нас небольшое количество избирателей, там есть члены ТИКа. Основные участки постараемся закрыть. Наблюдатели - наши сторонники, члены партии, в основном, наш партийный актив. Некоторые из них были у нас агитаторами всю выборную кампанию, разносили наши агитационные материалы, встречались с избирателями. Сейчас они дали согласие и будут наблюдателями». 

Пережитком 90-х считает систему наблюдения за выборами региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. По его мнению, если злоумышленники захотят сфальсифицировать выборы, то это будет сделано удаленно. 

«Воспользуемся правом направить на выборы своих наблюдателей. Это наши активисты, волонтеры ЛДПР, наши районные координаторы, это проводится по желанию. Но в каждом районе, на некоторых участках будут присутствовать, безусловно, наблюдатели ЛДПР. В минимальном объеме, поскольку после введения электронного голосования, я считаю, необходимость закрывать все избирательные участки отпала, поскольку даже для себя мы заметили одну простую закономерность. До введения электронного голосования мы ездили по участкам, у нас наблюдатели фиксировали нарушения. Я сам лично ездил по избирательным участкам и на видеокамеру снимал стихийно вдруг образовавшиеся очереди на избирательном участке. После введения электронного голосования мы не зафиксировали ни одного нарушения, ни одного подвоза, ни одной карусели. Сейчас мы с вами должны понимать, что это уже не единый день голосования, а три дня голосования. Необходимо по-доброму привлечь несколько тысяч человек, чтобы на все дни закрыть все участки. Заниматься этим, на мой взгляд, пустая трата и времени, и ресурсов, поскольку с введением электронного голосования мы перестали фиксировать нарушения, какие они были еще на предыдущих выборах в 90-е и 2000-е годы. Меняются технологии, поэтому и должен меняться подход. Мне кажется, что если злоумышленники захотят сфальсифицировать выборы, то это будет сделано удаленно, с компьютера»

Важность механизма наблюдения отметил председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. 

«Механизм наблюдения - это очень важно. В том числе, для того, чтобы результаты не украли. Сейчас пока у нас нет точного понимания, но те люди, которые являются кандидатами, первыми номерами в списке, они, я думаю, сейчас будут работать над этим. Это все зависит от наших районов. В целом, мы видим, как работает наша общественная палата, и тем наблюдателям, которых они подготовили, мы абсолютно доверяем. Я думаю о том, что выборы будут прозрачными. Исходя из того, что такой огромный пласт наблюдателей подготовлен. Наш электорат голосует через ДЭГ, и мы ожидаем то, что через ДЭГ мы наберем хороший процент голосов, и люди нас поддержат. Отдельно выставлять своих наблюдателей не будем. Мы доверяем наблюдательный процесс Общественной палате Псковской области».

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.

Татьяна Иванова

Теги: #наблюдатель #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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