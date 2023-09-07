Политика

Александр Братчиков: Я голосую в первый день, потому что хочу показать пример

Определением стратегии развития региона считает голосование на губернаторских выборах заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков – вице-спикер отдал свой голос за одного из кандидатов в губернаторы Псковской области на избирательном участке в школе №12 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Выборы губернатора – одно из самых важных событий года для Псковской области, потому что этот выбор определяет наше будущее. Я голосую в первый день, потому что хочу показать пример, чтобы люди не оставались равнодушными, пришли на избирательные участки и сделали свой осознанный выбор, направленный на развитие нашего региона», - отметил Александр Братчиков.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.