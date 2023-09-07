Врачи Островской межрайонной больницы проголосовали через ДЭГ. Об этом сообщила Избирательная комиссия Псковской области в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области / Telegram
«В очередной раз убеждаемся, что ДЭГ нашёл место в сердцах многих наших избирателей», – рассказали в избирательной комиссии.
Также в избирательной комиссии отметили, что благодаря дистанционному голосованию врачи смогли проголосовать, не отвлекаясь от работы.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.
Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.