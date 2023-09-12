Почему выборы выиграл действующий губернатор, объяснил Александр Котов

Впервые за всю историю избирательная кампания Псковской области прошла спокойно. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Спикер регионального парламента объяснил, что конкурентность выборов должна обеспечивать не власть, а политические партии, представленные в регионе.
«Она будет только тогда, когда будет борьба серьезных кандидатов. Кандидат должен появляться не тогда, когда назначены выборы и стартует избирательный процесс, а заранее», - объяснил он.
Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей.