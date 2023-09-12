Пресс-портрет

В опросе приняло участие 67 человек

В опросе приняло участие 67 человек

Нет, поскольку у меня железное здоровье.

Я все равно заболею, избежать этого обычно не получается.

Нет времени следить за здоровьем.

Пока нет, а в будущем буду ограничивать контакты с больными.

Стараюсь закаляться, чтобы не заболеть.

Конечно! Моя главная защита — вакцинация.

Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?

Александр Котов: Избирательная кампания в Псковской области была абсолютно легитимной

Почему выборы выиграл действующий губернатор, объяснил Александр Котов

Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови»

«Невероятный урожай грибов» сказался на явке на выборах в Псковской области - эксперт

Член облизбиркома от «Яблока» не считает выборы губернатора состоявшимися и действительными

Илья Стрелков сбрил бороду после спора с псковским коммунистом

Михаил Ведерников: Работа облизбиркома выходит на новый уровень

Михаилу Ведерникову вручили удостоверение губернатора

Сотрудникам избиркома в Псковской области доплатят за долгую работу на выборах

Выборы губернатора Псковской области-2023 признали состоявшимися

Свыше 2 тысяч бюллетеней на выборах псковского губернатора признали недействительными

Игорь Сопов: Ситуацию с «посторонним» на УИК в Куньинском районе доводят до абсурда

Игорь Сопов: Идет тенденция на сокращение жалоб на проведение выборов

Игорь Сопов: Интерес к ДЭГ оказался выше у старшего поколения псковичей

Игорь Сопов: На выборах-2023 проголосовало на 30 тысяч больше псковичей, чем в 2018 году

Жалобу на незаконную агитацию рассматривают псковские правоохранители

Александр Котов: Такой высокий результат — оценка работы губернатора за предшествующие пять лет

Андрей Турчак: На выборах губернаторов кандидаты от ЕР одержали уверенные победы

Александр Козловский: Избирательная кампания прошла легитимно и без нарушений

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2023. ВИДЕО

Стали известны результаты довыборов депутатов в Куньинском и Пушкиногорском районах

Олег Брячак: Выборы с каждым годом становятся более прозрачными и абсолютно законными

Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов в восьми районах Псковской области

Наталья Федорова набирает почти 70% голосов на выборах главы Псковского района

Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в Гдовском районе

Михаил Ведерников побеждает на выборах губернатора Псковской области после обработки 100% протоколов

Первый замглавы Печорского района: Прошедшие выборы были конкурентными

Андрей Маковский: Выборы были очень конкурентными и интересными

Андрей Турчак: Для «Единой России» президентские выборы начались уже сегодня

Александр Козловский: «Единая Россия» ещё раз доказала, что способна объединить граждан

Игорь Романов: Избирательная кампания 2023 года была конкурентной

Иван Белугин: Самая яркая кампания в Локнянском районе была у «Единой России»

Петр Алексеенко удерживает второе место на выборах губернатора Псковской области

Михаил Ведерников: Люди видят работу, поэтому такой результат

Владимир Кузь: Кто работал, тот голоса на выборах и получил

Армен Мнацаканян: Наконец-то жизнь на Новоржевской земле наладится

Наталья Федорова: Дистанционное электронное голосование будет востребовано в Псковском районе

Михаил Ведерников в набирает почти 85% голосов на выборах губернатора Псковской области после обработки 65% бюллетеней

Петр Алексеенко: Избирательная кампания 2023 года была трудной

‹‹Единая Россия›› победила во всех муниципальных кампаниях в Псковской области по итогам ДЭГ

Элла Памфилова: Ключи расшифровки итогов онлайн-голосования собраны

Антон Минаков о выборах: Региональное отделение ЛДПР выложилось на максимум

Стали известны результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора

За три дня голосования в облизбирком поступило 12 обращений — Игорь Сопов

Действующий губернатор удерживает лидерство на выборах главы Псковской области

Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора Псковской области после обработки 16% бюллетеней

Андрей Турчак: «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах

Илья Стрелков: Выборы в Псковской области прошли честно и конкурентно

Два избирателя старше 100 лет в России проголосовали с помощью ДЭГ

Явка по ДЭГ на губернаторские выборы в Псковской области превысила 90%

Трехдневное голосование на выборах завершилось в Псковской области

Александр Козловский проверил работу избирательных участков

Явка по выборам депутатов в восьми районах Псковской области превысила 30%

Явка на выборах главы Псковского района приблизилась к 25%

Общая явка на выборах губернатора Псковской области превысила 35%

Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в Куньинском районе

Явка на выборах главы Псковского района превысила 22%

90% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах псковского губернатора

Явка на муниципальных выборах в Стругокрасненском районе приближается к 55%

Артур Гайдук: Приходите на избирательные участки, голосуйте

Самая низкая явка на выборах псковского губернатора пока фиксируется в Великих Луках

Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 30%

Петр Алексеенко: Призываю всех приходить на выборы и голосовать более активно!

Александр Козловский проголосовал на выборах губернатора Псковской области

Явка на выборах Псковской области очень хорошая - Наталья Горбачева

Псковичи продолжают голосовать активнее великолучан на выборах губернатора

Явка на выборах губернатора Псковской области приближается к 25%

Памфилова призвала выжечь каленым огнем применение админресурса на выборах

Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 20%

85% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах псковского губернатора

Фейк о присутствии постороннего на УИК в Куньинском районе появился в Сети - облизбирком

Наталья Горбачева про центр общественного наблюдения: Наши двери открыты

Начался заключительный день голосования на выборах псковского губернатора

Явка на выборах губернатора Псковской области 9 сентября приблизилась к 20%

Более 1 700 псковичей проголосовали через ДЭГ минувшей ночью

Одну жалобу зарегистрировали на выборах в Псковской области за два дня голосования

Завершился второй день голосования на выборах губернатора Псковской области

Омбудсмен побеседовал с избирателями в следственном изоляторе в Пскове

Барсик перемещается по Пскову и приглашает горожан на выборы. ФОТО

80% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах псковского губернатора

Олег Брячак: Неголосующие на выборах не имеют права жаловаться на жизнь

Более 12% избирателей уже проголосовали на выборах главы Псковского района

Явка на муниципальных выборах в Стругокрасненском районе приближается к 38%

Явка на выборах псковского губернатора на 15:00 9 сентября превысила 16%

Игорь Иванов: Я сделал свой выбор за сильную Псковскую область

Армен Мнацаканян не стал отменять поездку на дачу и воспользовался ДЭГ

Игорь Дитрих: Нас с детства воспитывали выражать своё мнение и голос

«Решили делом занять»: кот-предсказатель «работает» на УИК в Великих Луках

Явка на выборы губернатора в Пскове остается выше показателя по Великим Лукам

На выборах главы Псковского района уже проголосовали менее 10% избирателей

Явка на выборах губернатора Псковской области на 12.00 9 сентября превысила 12%

Андрей Маковский пришёл на избирательный участок с сыном и супругой

100-летний ветеран проголосовал на выборах губернатора Псковской области

Наибольшая активность псковских онлайн-избирателей зафиксирована утром 8 сентября

Начался второй день выборов губернатора Псковской области

Явка на выборах губернатора Псковской области 8 сентября составила 10,6%

Мы довольны итогами первого дня голосования - Илья Стрелков

Насельники Псково-Печерского монастыря приняли участие в выборах

Нарушений в первый день выборов пока не зафиксировано - Игорь Сопов

Уже 70% избирателей проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

Детские уголки оборудовали на избирательных участках в Псковской области

Врачи Островской межрайонной больницы проголосовали через ДЭГ

Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем свое будущее

Наталья Никифорова: Кому отдашь свой голос, с того и можно спрашивать

Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов

Наталья Горбачёва о ДЭГ: Это интересно, просто и удобно

Стала известна явка на муниципальных выборах в Псковской области на 15:00

Дмитрий Быстров принял участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области

Псковичи голосуют активнее великолучан на выборах губернатора

Княгиня Ольга агитирует за ДЭГ в Пскове. ВИДЕО

Явка на выборах главы Псковского района превысила 4%

Николай Козловский: Участие в голосовании – это гражданский долг каждого человека

Алеся Михачева: Цифровые технологии позволяют избирателям голосовать из любого места

Александр Борисов: Будущее - за дистанционным электронным голосованием

Александр Гончаренко проголосовал на выборах губернатора онлайн и перечислил преимущества ДЭГ

Членов избирательных комиссий на выездном голосовании встречают в особой атмосфере. ФОТО

Алексей Севастьянов: Участие в выборах определяет завтрашний день

Борис Елкин проголосовал с помощью ДЭГ по пути на обед

Дед Мороз со Снегурочкой пришли на избирательный участок в Пскове

Явка на выборах псковского губернатора на 12:00 8 сентября составила менее 4%

Антон Минаков отдал свой голос на выборах губернатора Псковской области

Юрий Сорокин о ДЭГ: Процесс занял не больше минуты

Владимир Кузь: Проголосовал в 8:01 из дома, за чашечкой кофе

Депутаты Псковской городской Думы голосуют на выборах губернатора

Александр Братчиков: Я голосую в первый день, потому что хочу показать пример

50% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

Главы районов Псковской области голосуют через ДЭГ на губернаторских выборах

Виктор Остренко проголосовал через ДЭГ и проверил наличие своей фамилии в списках на УИК

Илья Стрелков: На выборах пока не зафиксировано ни одной жалобы и ни одного нарушения

Великолучане активно голосуют на выборах в Псковской области

Избиратели в Псковской области идут на выборы очень активно — Игорь Сопов

Андрей Козлов проголосовал через ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

Информационный центр работает в Избирательной комиссии Псковской области

Спикер регионального парламента Александр Котов проголосовал на губернаторских выборах

25% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

Голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области

Выборы губернатора стартовали в Псковской области