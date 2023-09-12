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Политика

Почему выборы выиграл действующий губернатор, объяснил Александр Котов

13.09.2023 13:31|ПсковКомментариев: 0

Впервые за всю историю избирательная кампания Псковской области прошла спокойно. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Впервые за всю историю избирательная кампания Псковской области прошла спокойно, корректно, без серьезных скандалов. Это связано с тем, что кандидат пользовался высочайшим уровнем доверия избирателей Псковской области. Высокая поддержка на старте — оценка за предшествующие пять лет, это не аванс, а оценка дел», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента объяснил, что конкурентность выборов должна обеспечивать не власть, а политические партии, представленные в регионе.

«Она будет только тогда, когда будет борьба серьезных кандидатов. Кандидат должен появляться не тогда, когда назначены выборы и стартует избирательный процесс, а заранее», - объяснил он.

Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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