Политика

Олег Майоров: Муниципальная реформа не повлечет за собой кадровых сокращений

Реализация муниципальной реформы не повлечет за собой сокращения кадров в Невельском районе, все действующие сотрудники будут приняты на работу в администрацию муниципального округа. Кроме того, она снизит административную нагрузку на бюджет, сообщил глава Невельского района Олег Майоров в беседе с корреспондентов Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Вся необходимая работа для формирования органов местного самоуправления уже проведена. Сейчас мы готовим документы для появления юридического лица - администрации муниципального округа, оно появится 29 декабря. В эту организацию будут приняты все действующие сотрудники. Мы никого не сокращаем, главы волостей тоже остаются работать. На персонале это не отразится. Население будет работать с известными им людьми, которые уже имеют авторитет», – рассказал Олег Майоров.

Он отметил, что жители района уже активно интересуются результатами муниципальных изменений, с ними проводят разъяснительную работу.

«В первую очередь, это снизит административную нагрузку на бюджет. Сейчас на территории района шесть разных бюджетов, это высокая административная нагрузка. Будет один бюджет, им будет легче управлять. Это было и раньше, до реформы 2008 года», – уточнил глава Невельского района.

При этом Олег Майоров уверен, что муниципальная реформа назрела «сама собой» из-за финансовой нагрузки на формирование новых органов власти.

«Думаю, такая форма правления назрела, она в целом идет по России», – заключил он.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.