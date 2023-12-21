Политика

Любовь Трифонова о муниципальной реформе: Уверена, что мы сделали правильный выбор

Муниципальная реформа позволит увеличить качество работы. Об этом глава Новоржевского района Любовь Трифонова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и глава Новоржевского района Любовь Трифонова

«Новое юридическое лицо - администрация Новоржевского муниципального округа - будет сформировано 29 декабря. Мы сейчас проводим все необходимые процедуры для завершения реорганизации», – рассказала Любовь Трифонова.

«Мы с нетерпением ждем появления единой организации. Готовы делиться своим опытом, и коллегам, которые пойдут по этому пути после нас, будет намного проще. Уверена, что мы сделали правильный выбор, просто сейчас нужно пережить период реорганизации, чтобы работала единая организация с единым бюджетом и штатом», - отметила глава района.

По мнению Любови Трифоновой, муниципальная реформа не только уменьшит бюджетную нагрузку, но и улучшит качество работы с подрядчиками, что в свою очередь уменьшит количество жалоб и увеличит качество итоговой работы.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.