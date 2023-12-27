Политика

Андрей Козлов отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России 27 декабря, сообщается в Telegram-канале «Собрание60».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Собрание60»

«Владимир Путин – сильный, уверенный в себе человек, безусловный лидер, опытный руководитель, человек, который способен в непростые времена принимать решения, зачастую непопулярные, и брать за них ответственность. Как руководитель с опытом знаю, как это важно, ценю это качество в других – к сожалению, не все соответствуют этому критерию, а безусловный лидер, конечно, должен. Не будем забывать, что президент Российской Федерации является ещё и верховным главнокомандующим. У нас проводится специальная военная операция – мы отстаиваем суверенитет на территории, которую считаем своей, непростое положение в мире – идут локальные международные конфликты и слабые страны надеются на сильную позицию России и её поддержку. В такой ситуации наш президент, сильный руководитель, нужен не только России, нашей стране, но и миру. А нам – в первую очередь!», - прокомментировал свое решение Андрей Козлов.

Пункты сбора подписей в Пскове работают с 17:00 до 20:00 в в торгово-развлекательном центре «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19), торговом центре «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) и торговом центре «Империал» (улица Коммунальная, 41).

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Сбор подписей в Пскове стартовал 23 декабря.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.