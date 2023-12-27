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Политика

Юрий Сорокин поддержал выдвижение Путина на выборах президента

29.12.2023 19:37|ПсковКомментариев: 2

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Весной всем нам предстоит выбрать будущее и определить дальнейший вектор развития России. А оно невозможно без крепкого лидера, имеющего доверие и авторитет у большинства жителей. Таким лидером, безусловно, является Владимир Владимирович. И что особенно важно - такую оценку мы слышим постоянно и от наших жителей, в ходе депутатских приемов. А значит, наша страна - на верном пути», - написал Юрий Сорокин.

Пункты сбора подписей в Пскове работают с 17:00 до 20:00 в в торгово-развлекательном центре «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19), торговом центре «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) и торговом центре «Империал» (улица Коммунальная, 41).

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Сбор подписей в Пскове стартовал 23 декабря.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

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22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.

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Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Путин Владимир Владимирович
Теги: #псковское областное собрание #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы президента - 2024 Юрий Сорокин поддержал выдвижение Путина на выборах президента Наталья Федорова подписалась в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина откроются в общественных приемных «Единой России» В псковском «Империале» выстроилась очередь из желающих оставить подпись в поддержку выдвижения Путина. 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