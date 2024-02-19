Игорь Сопов: Внедрение ДЭГ необходимо для развития избирательной системы России

Круглый стол Центральной избирательной комиссии на тему дистанционного электронного голосования является важным мероприятием для политических партий, где можно высказаться о данной технологии. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
«Круглый стол, организованный Центральной избирательной комиссией, – важное мероприятие, где все политические партии смогли высказаться по поводу того, как они относятся к дистанционному электронному голосованию. Те партии, которые стоят в авангарде и ратуют за своих избирателей, говорят, что дистанционное электронное голосование удобно и с этим надо работать. Мы это прекрасно видели у нас в Псковской области», - сказал он.
Игорь Сопов напомнил, что ДЭГ - дополнительный и удобный способ, который ни в коем случае не отменяет традиционный способ голосования.
«Внедрение и распространение ДЭГ необходимо в дальнейшем для развития избирательной системы Российской Федерации в целом. Если говорить по поводу результатов регистрации на ДЭГ, то мы не гонимся за результатами и не смотрим на цифры в сравнении с другими регионами. У нас процесс регистрации идёт плавно, постепенно. Самое важное - процесс регистрации на ДЭГ у нас идёт с увеличением от года к году. С 2022 и 2023 годов мы видим динамику повышения, потому что люди доверяют ДЭГ, им удобно голосовать и они выбирают этот способ. Здесь мы не видим никакой аномалии, это нормальное эволюционное развитие внедрения новых форм голосования», – заключил он.
Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Напомним, выборы президента пройдут 15-17 марта.