Политика

«О людях и для людей»: депутаты областного Собрания прокомментировали послание президента

Депутаты областного Собрания заслушали ежегодное послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию – спикер Александр Котов присутствовал на оглашении послания в Москве в Гостином дворе, вице-спикеры Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Юрий Сорокин и другие представители депутатского корпуса наблюдали за выступлением главы государства в Региональном избирательном штабе, где была организована трансляция церемонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Первое, о чём было сказано – это абсолютная консолидация населения России вокруг страны и президента, - поделился впечатлениями по итогам обращения президента Игорь Дитрих. – Во-вторых, было объявлено множество новых программ и национальных проектов, огромные капиталовложения и инвестиции государства в регионы. В связи с этим очень хочется, чтобы каждый для себя понял, что не кто-то сделает что-то для нас, а это нам даны возможности и финансы, и мы – каждый на своём месте – должны реализовывать всё то, что сказал президент».

Вывод о необходимости «работать, засучив рукава» по итогам президентского послания сделал и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов: «Огромные средства будут направляться в развитие регионов, в том числе, муниципалитетов. Сейчас только ленивый сможет сказать, что денег нет. На местах надо будет работать, работать, работать».

Говоря в целом о векторе выступления главы государства, Алексей Севастьянов обратил внимание на три прозвучавших аспекта: семья, молодёжь и кадры. «Большое внимание семье, большое внимание трудоустройству и воспитанию молодёжи. Это даёт возможность верить в завтрашний день», - отметил депутат.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов выделил тезис президента о том, что Россия является социальным государством с сильным уровнем поддержки граждан. «Для того, чтобы существовала социальная поддержка, должна быть крепкая экономика, и мы видим, что идёт развитие в сторону производственной экономики и поддержки бизнеса, который обеспечивает людей зарплатой и платит налоги в бюджет. Президент озвучил многочисленные меры поддержки предпринимателей, что важно и для бизнеса, и для государства, и для людей».

Также Андрей Козлов очень позитивно оценил предложение президента о списании регионам 2/3 бюджетных кредитов: «Когда президент это озвучил, все долго аплодировали. Это действительно беспрецедентная мера, которая позволить направить высвободившиеся очень существенные средства в развитие региона».

Депутат Анастасия Повторейко охарактеризовала послание президента, как максимально обращённое «к людям и для людей», а как практикующий врач и руководитель учреждения здравоохранения призналась, что услышала именно то, что давно ждало профессиональное сообщество. «Изменения в оплате труда бюджетников по единой тарифной сетке – это то, что позволит нашему региону быть конкурентоспособным и решить проблему кадрового дефицита в здравоохранении», - отметила Анастасия Повторейко.

По мнению вице-спикера Виктора Остренко, всё сказанное президентом является долгосрочной стратегией, направленной в будущее. «Эта стратегия включает в себя очень важные пункты – независимость и суверенная позиция России на международной арене. Что касается внутренних вопросов, то это развитие медицины, образования, культуры, создание условий для поддержки многодетных семей, развитие инфраструктуры. Всё это делается во многом с перспективой на будущее, поэтому не отдельный новый национальный проект "Молодёжь России", а весь комплекс мер, озвученных в послании президента, и есть программа для будущих поколений», - резюмировал Виктор Остренко.

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Добавим, послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 2024 года стало для главы государства 19-м по счёту и самым продолжительным из всех – выступление длилось 2 часа 6 минут.