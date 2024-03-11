Политика

Президентские выборы. На финишной прямой

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного выборам главы государства. В предыдущих публикациях цикла мы зафиксировали ситуацию на старте забега, обозначили основные вызовы, напомнили историю президентских кампаний в Псковской области, дали общую оценку первого этапа избирательного марафона и отметили заметные проявления предвыборной активности в нашем регионе. Сегодня в центре внимания - программы кандидатов, их агитационно-пропагандистские материалы (АПМ) и дебаты в средствах массовой информации. Предваряя разговор, сразу уточним: публикация данного текста и иллюстрирующих его фотографий носит информационный, а не агитационный характер. Мы не призываем читателей отдать свой голос за кого-то из кандидатов. Выбор - это ваше решение.

Избирательная кампания близится к завершению – уже в ближайшую пятницу, 15 марта, начнется трехдневное голосование. Согласно данным социологов, на выборах уверенно лидирует Владимир Путин. По результатам опросов ВЦИОМ, действующий президент, чей электоральный рейтинг составляет порядка 75%, как и прежде с огромным отрывом опережает трех других кандидатов – Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР), уровень поддержки которых колеблется в районе 3-6 процентов*. Таким образом, за время забега сенсаций не произошло и общий расклад не изменился. Тем не менее кампания продолжается, у кандидатов и их команд осталось еще несколько дней, чтобы в рамках агитационных выступлений донести до избирателей свои взгляды и ключевые положения предвыборных программ.

Есть ли у вас план, мистер кандидат?

Предвыборная программа Владимира Путина строится на основе послания президента Федеральному собранию, в котором были обозначены приоритеты внутренней и внешней политики России, в том числе укрепление ее суверенитета и безопасности, на ближайшие шесть лет. 29 февраля президент озвучил решения и поручения правительству России относительно поддержки материнства и детства, целых регионов и отдельных категорий граждан.

Отметим, что в своем послании Владимир Путин упомянул Псковскую область - назвал ее в числе субъектов Российской Федерации, где будут открыты первые школы лидерского уровня. Также президент анонсировал запуск ряда новых национальных проектов - таких, как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных». Послание содержит целый ряд целей и задач, в нем обозначены конкретные сроки и цифры. Так, к 2030 году 10 регионов РФ с низкой бюджетной обеспеченностью должны стать самодостаточными - программы их социально-экономического развития будут продлены на 6 лет. Заявлено о необходимости списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, это позволит им экономить 200 млрд руб. в год для инвестиций. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 млрд руб. Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров, программа маткапитала тоже будет продлена до 2030 года и т.д. Напомним, что аналогичный подход (послание – основа программы) был продемонстрирован перед прошлыми выборами в 2018 году — тогда в своем обращении Путин также обозначил приоритетные цели развития страны на ближайшие 6 лет, которые впоследствии были закреплены в так называемом майском указе, запустившем в России национальные проекты.

Программа Николая Харитонова провозглашает смену курса, отказ от построения капитализма, национализацию природных ресурсов и стратегически важных отраслей экономики и т.д. Документ состоит из десяти разделов, начиная с обеспечения прав и социальных гарантий граждан и заканчивая вопросами культуры. Символично, что программу завершает патетическая фраза «Не позволим выжигать души ядом антисоветизма и национализма, русофобии и безнравственности», которая выглядела бы более уместно в передовице «Правды» или агитке КПРФ, чем в стратегическом документе кандидата на пост президента. Программа кандидата от КПРФ не содержит конкретных дат и детального плана действий, а носит общий декларативный характер – «национализируем иностранные активы», «отменим Болонскую систему», «развернем государство лицом к селу» и т.п.

В целом коммунисты пошли традиционным путем и не предложили ничего нового – их программа возвращения в советский социализм архаична, повторяет призывы КПРФ, звучавшие начиная с 1990-х годов, и выглядит попыткой повернуть вспять историю - без учета того, что мир со времен Ленина, не говоря уже про Маркса, изменился до неузнаваемости. Очевидно, что программа ориентирована не на тех, кто придерживается социал-демократических взглядов и в принципе мог бы поддержать современную программу левых (будь она зюгановцами разработана и толково прописана), а на остатки традиционного электората КПРФ, который по объективным причинам сокращается.

В широком смысле программа Леонида Слуцкого «Дело Жириновского живет» - это всё то, что покойный вождь ЛДПР наговорил и написал за десятилетия активной политической жизни. В более узком значении программа «либерал-демократов» представляет собой несколько страничек текста и 7 конкретных пунктов. Первый тезис здесь – необходимость «окончательной и скорейшей» победы в специальной военной операции, далее - обеспечение достойного уровня жизни граждан РФ, смена принципов налогообложения, поддержка уязвимых категорий населения и т.д. В программе обозначен ряд проблемных моментов, в том числе разница в уровне зарплат бюджетников и социальных пособий в столице и регионах: «например, учитель в Москве получает в среднем 135 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 51 тысячу рублей, а в Саратове – 30 тысяч рублей. Разрыв колоссальный! А если говорить о пенсиях, то цифры тоже впечатляют: минимальная пенсия в Москве – 24 500 рублей, а, например, в Пензе в три раза меньше – 8 134 рубля». При этом следует напомнить, что ЛДПР никогда не была сильна своими предвыборными программами, что с лихвой компенсировалось яркими и запоминающимися выступлениями харизматичного и эпатажного Владимира Жириновского – кстати, рекордсмена по количеству участий в президентских выборах. Его преемнику, впервые заявленному на кампанию такого уровня и очевидно проигрывающему предшественнику, приходится нелегко.

Программа кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова выглядит наиболее проработанной, если сравнивать ее с документами кандидатов от парламентских партий – помимо программного манифеста «Альтернатива для России», в ней 18 разделов («Умное госуправление и внутренняя политика», «Справедливый суд и правоохранительная система», «Социальная политика и инвестиции в человеческий капитал» и др.) и десятки конкретных пунктов. Кандидат делает упор на реформирование ключевых сфер жизни – таких, как государственное управление, экономика, образование, медицина.

Даванков выступает за «свободу слова и мнений — вместо нетерпимости и доносов», за «открытость и прагматизм — вместо поиска новых врагов», за «свободу людям дела — вместо нового Госплана и регулирования цен». В отличие от плана КПРФ программа «Новых людей» ориентирована на будущее, это своего рода альтернативный путь, отличный от предложений других кандидатов. По ряду моментов программа Даванкова принципиально отличается от позиций остальных участников выборов, в том числе по вопросам гражданских прав и отношения к СВО. В программу кандидата вписан пункт «Мир и переговоры. Но на наших условиях, а не на откате назад», а в своих выступлениях он заявляет: чем быстрее мы начнем переговоры - тем быстрее наступит мир.

Шоу не должно начинаться

Тезисы своих предвыборных программ кандидаты и их доверенные лица доносят до избирателей в ходе дебатов на федеральных телеканалах, стартовавших в середине февраля. Как и во время предыдущих кампаний, Владимир Путин в них не участвует. Оно и понятно: в СМИ демонстрируется, что действующий президент занят своей работой - меняет мировой порядок, противостоит Западу, обеспечивает развитие страны и благополучие граждан - спускаться фавориту выборов с огромным электоральным рейтингом с этих вершин внешней и внутренней политики, чтобы подискутировать с оппонентами, было бы как-то не серьезно.

Трое других кандидатов в дебатах участвуют либо лично, либо их представляют доверенные лица. Эти встречи проходят спокойно, лишены остроты и эмоций - и не идут ни в какое сравнение с дебатами в ходе предыдущих кампаний - и не только 1990-х и 2000-х, когда выборы в целом отличались от нынешних и к ним в большей степени было применимо определение «конкурентные», но даже и прошлой, 2018-го, когда в студии хулиганил и нападал на своих визави Владимир Жириновский, плакала оскорбленная Ксения Собчак, ей дарил цветы кандидат от КПРФ Павел Грудинин, а экс-лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин готов был сцепиться с публицистом Максимом Шевченко. Ныне ничего подобного в эфирах не происходит - ярких шоу и громких скандалов на дебатах нет. Таким образом, оправдываются прогнозы политологов, которые еще до старта кампании заявляли: демиурги политического процесса в России исходят из того, что в непростые времена люди не настроены на «политическое шоу», поэтому кампания будет проходить спокойно, а ее идеологическое сопровождение будет выстраиваться по линиям «надежда, уверенность, будущее».

По части интереса публики у дебатов с участием не самых ярких ораторов и их доверенных лиц выигрывают короткие агитационные ролики кандидатов. По крайней мере, как показывают круглые столы в эфире радио «ПЛН FM» , участники передач запомнили ряд видео, которые постоянно крутятся на центральных телеканалах– это и «Оставьте» Леонида Слуцкого, «Поиграли в капитализм - и хватит!» Николая Харитонова, и ролик Владислава Даванкова, в котором вице-спикер Госдумы представлен эдаким парнем из обычной жизни.

Несколько интереснее, чем дебаты на федеральных каналах, выглядят словесные поединки в регионах, где доверенные лица кандидатов как умеют доносят до зрителей тезисы программ и стараются проявить фантазию - они то демонстрируют видавший виды башмак, то приносят в студию куриные яйца, то выдают фразы вроде «Какой, к монаху, культурный код?», которые тут же становятся мемами.

Отметим, что в Псковской области в дебатах участвуют доверенные лица трех кандидатов - Владимира Путина (и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и сотрудник филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко), Леонида Слуцкого (координатор центрального первичного отделения партии Владимир Ефимов) и Николая Харитонова (член КПРФ из Себежа Сергей Матвеев).

Правда, коммунист пропустил первые дебаты из-за известного казуса, связанного с ошибкой при регистрации его доверенным лицом. но в дальнейшем он стал участвовать - при этом значительную часть отведенного эфирного времени тратит не на актуальные вопросы, а на воспоминания о временах президента Бориса Ельцина, расстреле Верховного совета, генерале Алексее Сигуткине, шутках сатирика Михаила Задорнова и т.п. Доверенных лиц Даванкова в Псковской области нет, как следствие, на дебатах кандидат от «Новых людей» не представлен, что, по мнению обозревателей, является следствием близкой к кризисной ситуации в региональном отделении партии, когда секретарь регионального отделения партии Тамара Новицкая де-юре остается руководителем, а де-факто активной партийной работой не занимается. Из проявлений агитационной активности однопартийцев Даванкова в Псковской области можно отметить разве что размещение баннеров на улицах и распространение по почтовым ящикам информационного бюллетеня кандидата.

В целом по части агитационно-пропагандистских материалов выборы-2024 выглядят одной из самых слабых президентских кампаний. Порой складывается ощущение, что все участники решили сэкономить. По объемам и номенклатуре АПМ - все традиционно и крайне ограничено. Наглядный тому пример - Псковская область, до которой в этот раз не доехал ни один из кандидатов, распространяется очень мало АПМ, а чуть ли не самым заметным событием в плане агитации стал приезд в районы агитавтобуса ЛДПР.

Как и предсказывали обозреватели ПЛН, избирательная кампания-2024 лишена яркости и карнавальности. Она не идет ни в какое сравнение с президентскими выборами прошлых лет - ни по части креатива, ни по вложениям, ни по сложности решаемых штабами кандидатов задач. Это в былые годы на президентские выборы тратились сотни миллионов, сценаристы политического процесса устраивали шоу, и на выборах была интрига. Теперь многое изменилось.

Как мы отмечали в одном из предыдущих материалов, на смену во многом непредсказуемым гонкам конца прошлого века с реальным риском власти проиграть оппозиции пришли современные выборы референдумного типа, когда главный итог очевиден заранее, а вопрос только в процентах за «основного кандидата», уровне явке, обеспечении легитимности, распределении мест среди участников забега и т.д. В ситуации, когда всё понятно и очевидно, было бы наивно ожидать от кандидатов и их команд чего-то принципиально иного. Никто даже не пытается торпедировать фаворита, все решают стоящие перед ними задачи и борются за второе место. Насколько реальная картина совпадет с прогнозами и результатами социологических исследований, ждать осталось недолго - трехдневное голосование пройдет уже 15-17 марта.

Александр Савенко

*Всероссийский телефонный опрос проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 2-3 марта 2024 года. Опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,5 процента. Вопрос звучал следующим образом: «Если бы выборы Президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из следующих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?»