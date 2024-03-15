Александр Козловский: Выборы главы государства – важное событие на ближайшие шесть лет

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский проголосовал на выборах президента России. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал
Он отметил, что представители УИКа отметили хорошую активность избирателей.
«Выборы главы государства – важное событие на ближайшие шесть лет. Поэтому считаю важным каждому из нас принять в нем участие и быть причастным к будущему своей страны», – добавил парламентарий.