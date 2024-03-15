Политика

Александр Гончаренко: Голосую через ДЭГ не первый раз

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской Думы.

«Голосую через ДЭГ не первый раз. Считаю, что интернет-голосование полностью соответствует требованиям современного общества», - рассказал председатель.

Он отметил, что для населения система ДЭГ остается удобной формой голосования, вызывает доверие и высокий интерес.

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Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.