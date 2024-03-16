Политика

Армен Мнацаканян: Удобство дистанционного электронного голосования очевидно

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян принял участие в выборах президента РФ – во второй день трёхдневного голосования депутат отдал свой голос с помощью ДЭГ, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Я выбрал самую оптимальную форму – ДЭГ. Удобство дистанционного электронного голосования очевидно. Независимо от местонахождения и текущих дел – я вот в выходной день занимаюсь колкой дров у себя на даче в Пушкиногорском районе – есть возможность реализовать своё избирательное право и принять участие в выборах», - рассказал вице-спикер Собрания Армен Мнацаканян.

В субботний день руководитель фракции «Единая Россия» проголосовал на выборах президента РФ.

Армен Мнацаканян отметил, что приверженцев дистанционного голосования становится всё больше – представители оппозиции, критиковавшие прежде ДЭГ, сами перешли на электронный формат. Важно, что традиционное голосование на участках также доступно.

«Моя тёща, например, выбрала привычный для неё способ – опустила бумажный бюллетень в урну на избирательном участке. Формат голосования может быть любой, главное принять участие в выборах Президента РФ и проголосовать за сильного кандидата», - призвал Армен Мнацаканян.

Напомним, онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.