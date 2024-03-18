Политика

Андрей Маковский: Очень важно, что Даванков получил такой большой процент голосов

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский, комментируя предварительные итоги голосования на выборах президента, отметил, что доволен процентом голосов, которые отдают за кандидата Владислава Даванкова с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

По данным, опубликованным на портале ДЭГ, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков в Псковской области с помощью ДЭГ набирает 4836 голосов (депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов - 2437 голосов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 3013 голосов). 61 751 житель Псковской области с помощью ДЭГ проголосовали за Владимира Путина.

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Андрей Маковский подчеркнул, что ДЭГом активно пользуется молодежь, поэтому цифры, по его мнению, очевидные.

По итогам обработки данных от 347 избирательных участков (из 573), кандидатуру Владимира Путина поддержали 82,99% избирателей, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов набирает 6,57% голосов, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков – 5,38%, глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,28%.

По мнению Андрея Маковского, кандидат от «Новых людей» набирает достаточно большой процент голосов, и он объяснил причину, почему, по предварительным данным, КПРФ набирает больше.

«В Псковской области население возрастной категории, старшего возраста. И, конечно, большой процент людей, кто помнит КПСС и отдает свои голоса за КПСС, в меньшей степени за КПРФ, поэтому это нормально. Я думаю, что на финишной прямой мы сможем догнать этот разрыв. Я верю в нашего кандидата, я думаю, эти цифры абсолютно логичны. Очень важно, что наш кандидат с такой малой узнаваемостью получил такой большой процент голосов, я считаю, это очень достойный процент. Спасибо большое избирателям, что поддержали нас, нашего кандидата», - отметил председатель регионального отделения партии.

Он подчеркнул, что партия продолжит работать на благо народа.

«Самое главное в нашей стране - это люди. И самое главное, что мы должны делать, - заботиться о людях по каждой бытовой проблеме. И это то, с чем мы будем идти каждый год, на каждые выборы, и для нас это самая важная задача. Наша партия постепенно узнается, и это нормально. С каждым годом за нас будут голосовать все больше и больше», - резюмировал Андрей Маковский.