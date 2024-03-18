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Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» в Псковской области провела большую работу в ходе президентской кампании

18.03.2024 11:43|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Псковской области провело большую работу в ходе президентской избирательной кампании. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения Александр Козловский в ходе пресс-конференции по результатам выборов президента РФ в Штабе общественной поддержки Псковской области 18 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотелось бы отметить, что региональное отделение партии "Единая Россия" в Псковской области провело большую работу. Благодарность всем сторонникам партии, однопартийцам, всем тем, кто вместе с нами проводил большую работу, кто последние месяцы был включен в деятельность выборной кампании. Мы проводили встречи, собирали наказы, продвигали партийные проекты. Считаю, что благодаря такой большой и слаженной работе мы тоже внесли лепту в результат этой кампании. Победил наш лидер Владимир Владимирович Путин. Самое главное, что следующие шесть лет, благодаря главному политическому событию и той поддержке, которую оказали граждане России, Псковской области, мы теперь понимаем, чем будем заниматься. Мы слушали президента на послании Федеральному Собранию, это была программная речь, где обозначены основные векторы развития страны. Теперь предстоит большая работа, в которую будем включены и мы: Псковская область, партия "Единая Россия", региональное отделение. Мы понимаем, что к этой работе мы готовы», - сказал он.

Ранее сообщалось, что самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России.

Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #выборы президента #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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