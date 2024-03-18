«Депутаты-романтики» стали гостями первого выпуска программы «Собрание» в эфире «ПЛН FM»

Серия программ «Собрание», посвященная 30-летию Псковского областного Собрания, стартовала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 марта. Героями первого выпуска стали депутаты первого созыва Геннадий Бубнов и Владимир Шлюнько.
Первый созыв Псковского областного Собрания начал свою работу в 1994 году. Как отметил Геннадий Бубнов, обстановка была совершенно новой, все приходилось создавать с нуля.
Владимир Шлюнько заметил, что в истоках образования Псковского областного Собрания стояли «люди работы», многие руководили организациями и хорошо знали хозяйство, однако в нормах законодательства все депутаты были новичками.
Геннадий Бубнов уточнил, что в первом созыве парламента было 20% женщин и 80% мужчин. 30% депутатов были аграриями, 30% представляли органы местного и хозяйственного управления, 30% — здравоохранение и образование, а культура и промышленность «были представлены очень слабо».
Депутатов первого созыва называют «романтиками». В течение действия полномочий созыва им необходимо было организовать работу Собрания и законотворческую деятельность, при этом соответствующего опыта ни у кого не было.
30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах — в проекте «Собрание» на «ПЛН FM». Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.