Экс-депутат назвал первый закон, принятый в Псковской области

Первый закон, принятый в Псковской области, был законом о бюджете. Об этом сообщил депутат первого созыва Псковского областного Собрания Владимир Шлюнько в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Первому созыву предстояло придумать название органа законодательной власти в Псковской области. По предложению Владимира Шлюнько взяли название «Псковское областное Собрание депутатов».
Всего депутаты первого созыва приняли 150 законов и распоряжений, включая закон об областном Собрании, о статусе депутата, о главе администрации Псковской области.
30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах — в проекте «Собрание» на «ПЛН FM». Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.