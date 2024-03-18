Политика

Экс-депутат назвал первый закон, принятый в Псковской области

Первый закон, принятый в Псковской области, был законом о бюджете. Об этом сообщил депутат первого созыва Псковского областного Собрания Владимир Шлюнько в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я помню, когда приняли первый закон. Первый закон Псковской области — это закон об утверждении бюджета. Обсуждаем бюджет, финиш. Надо принять какой-то нормативный акт. Как его утвердить? Светлая память Ивану Михайловичу Лысковцу (депутат первого и третьего созывов — ред.). Он сказал, что должен быть закон Псковской области об утверждении бюджета. Почему? Потому что потом этот закон идет на подпись главе администрации (а после администрация его исполняет - ред.). Это был первый закон Псковской области как нормативный акт, который был принят Собранием», - рассказал Владимир Шлюнько.

Первому созыву предстояло придумать название органа законодательной власти в Псковской области. По предложению Владимира Шлюнько взяли название «Псковское областное Собрание депутатов».

Всего депутаты первого созыва приняли 150 законов и распоряжений, включая закон об областном Собрании, о статусе депутата, о главе администрации Псковской области.

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