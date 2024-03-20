Политика

Псковское «Яблоко» продолжит противостоять муниципальной реформе в регионе

Партия «Яблоко» в Псковской области продолжит противостоять муниципальной реформе. Об этом руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мое мнение о реформе никак не изменилось. В тех районах, которые прошли реформу, я увидел ухудшения, а не улучшения. Для нас это достаточно печальное событие, что еще шесть районов преобразуются в округа, что уничтожаются очередные волости. Я считаю, что это плохо, что с точки зрения уровня жизни народа, качества жизни — это шаг назад. Чем и как мы будем этому сопротивляться — оставим это некой загадкой, но противодействие оказывать, конечно, будем», - сказал Артур Гайдук.

«Раньше волости имели некую льготу, мелкие контракты могли заключать без торгов. Например, чтобы трактор проехал по улице и убрал снег, не надо было проводить конкурс. Сейчас это все должно проводиться через конкурс, потому что у муниципальных объединений уже такой льготы нет, и куча мелких проблем в волостях просто копится», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что шесть районов Псковской области станут муниципальными округами в 2024 году.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

Ранее заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.