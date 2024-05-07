Политика

Все вопросы населения в муниципальном округе будут решаться более оперативно - Михаил Шауркин

Все вопросы населения будут решаться более оперативно после преобразования Дновского района в округ. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Муниципальная реформа пойдет на пользу муниципалитету, потому что все-таки хозяин должен быть один, бюджет должен быть единый, консолидированный. Те люди, которые занимали свои места в сельских поселениях и также в городском поселении, остаются на своих местах, от людей они никуда не отдаляются. Те же адреса, те же кабинеты. Все вопросы населения будут решаться более оперативно. И также появилась возможность развития сельских поселений при помощи участия в федеральных программах», – рассказал Михаил Шауркин.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Ранее в регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

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На сессии Псковского областного Собрания 7 мая 2024 года депутаты поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в округа.

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Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.