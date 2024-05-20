Политика

Вопросы безопасности Псковской области обсудят в Совете Федерации

Работа в Совете Федерации в рамках Дней Псковской области началась со встречи с председателем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным. В обсуждении вопросов принял участие и наш сенатор Алексей Наумец. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Завтра в Совете Федерации состоится заседание комитета, на котором обсудят ряд принципиально важных для безопасности Псковской области вопросов.

«По понятным причинам детали разговора привести не могу, но наши предложения были оценены положительно. Уверен, что при поддержке сенаторов мы сделаем наш регион ещё более защищённым перед лицом современных угроз», - заключил губернатор.