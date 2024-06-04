Наталья Горбачева: Деятельности регионального правительства можно поставить твердую «пятерку»

Деятельности правительства Псковской области можно поставить твердую «пятерку». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства за 2023 год.
Она добавила, что регион движется в правильном направлении.
«Долгосрочные задачи определены, а срочные задачи решают. Никто же не знал, что возникнет, например, мусорная проблема, а она возникла. Ее решают. Все делается в рабочем порядке», - заключила председатель региональной Общественной палаты.
Напомним, сегодня, 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов.