Политика

Александр Седунов: Губернатор в отчете выделил проблемы и предложил пути их решения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отчитываясь о работе правительства региона за 2023 год перед областным Собранием депутатов 5 июня, выделил не только достижения, но и проблемные зоны, по которым определены пути решения. На это обратил внимание член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.

«Сегодня на сессии областного Собрания Михаил Юрьевич Ведерников нарисовал грандиозную картину различных мероприятий, которые проводит правительство Псковской области по развитию нашего региона. Были представлены основные параметры бюджета, изменения, которые произошли в 2023 году и на перспективу 2024 года. Очень важно, что были отмечены те результаты, которые очень значимы для всех — это и усиление социальной ориентированности бюджета, и внимание к тем социальным объектам, которые важны для всех — в области образования, здравоохранения социальной защиты, культуры, спорта и туризма», - сказал Александр Седунов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что впечатляющая цифра из отчета — 2 млн 600 тысяч человек, которые посетили Псковскую область в 2023 году и как туристы и как экскурсанты. «В этом процессе, конечно, огромную роль играют школьники из других регионов, что очень важно в условиях нашего историко-культурного ландшафта и наших федеральных музеев», - подчеркнул Александр Седунов.

Отдельно он отметил тот факт, что в выступлении губернатора было обращено внимание на проблемные зоны, которые тоже сегодня существуют — ЖКХ и другие.

«Самое главное, что, говоря об этих проблемах, он говорил о путях решения, говорил о сотрудничестве о возможностях, которые будут достигнуты благодаря совместным усилиям правительства Псковской области, федеральных структур и, конечно, всех сопричастных представителей бизнеса и общества, которые сегодня есть в нашем регионе», - заключил Александр Седунов.