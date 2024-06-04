Александр Седунов: Губернатор в отчете выделил проблемы и предложил пути их решения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отчитываясь о работе правительства региона за 2023 год перед областным Собранием депутатов 5 июня, выделил не только достижения, но и проблемные зоны, по которым определены пути решения. На это обратил внимание член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.
Он отметил, что впечатляющая цифра из отчета — 2 млн 600 тысяч человек, которые посетили Псковскую область в 2023 году и как туристы и как экскурсанты. «В этом процессе, конечно, огромную роль играют школьники из других регионов, что очень важно в условиях нашего историко-культурного ландшафта и наших федеральных музеев», - подчеркнул Александр Седунов.
Отдельно он отметил тот факт, что в выступлении губернатора было обращено внимание на проблемные зоны, которые тоже сегодня существуют — ЖКХ и другие.
«Самое главное, что, говоря об этих проблемах, он говорил о путях решения, говорил о сотрудничестве о возможностях, которые будут достигнуты благодаря совместным усилиям правительства Псковской области, федеральных структур и, конечно, всех сопричастных представителей бизнеса и общества, которые сегодня есть в нашем регионе», - заключил Александр Седунов.