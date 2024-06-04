Петр Алексеенко: Несмотря на трудности, социально-экономическое развитие Псковской области имеет успехи

Несмотря на трудности, социально-экономическое развития Псковской области имеет определенные успехи. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства за 2023 год.
«Губернатор работает. Видим, что есть и повышение, и улучшение региональных показателей», - подчеркнул Петр Алексеенко.
Первый секретарь обкома КПРФ добавил, что глава региона в своем отчете уделил внимание всем сферам работы.
Напомним, сегодня, 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов.