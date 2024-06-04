Политика

Петр Алексеенко: Несмотря на трудности, социально-экономическое развитие Псковской области имеет успехи

Несмотря на трудности, социально-экономическое развития Псковской области имеет определенные успехи. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства за 2023 год.

«Я в своем выступлении отметил, что есть определенные успехи в динамике социально-экономического развития Псковской области, несмотря на сложные условия: экономические и политические. Но в то же время нужно и прислушиваться к мнению оппозиции, которое мы высказываем», - отметил Петр Алексеенко.

«Губернатор работает. Видим, что есть и повышение, и улучшение региональных показателей», - подчеркнул Петр Алексеенко.

Первый секретарь обкома КПРФ добавил, что глава региона в своем отчете уделил внимание всем сферам работы.

Напомним, сегодня, 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов.