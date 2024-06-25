Политика

Игорь Сопов: Избирателям удобно голосовать в течение трех дней

Трехдневные выборы удобны, в первую очередь, для избирателей. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается трехдневного голосования, избирательная система Российской Федерации ориентирована на наших избирателей. Избирателям удобно голосовать в течение трех дней. Все многочисленные опросы подтверждают это. Избирательные комиссии готовы к этой работе, последние годы мы всегда работаем три дня, и это благо для наших избирателей. Удобно проголосовать в любой из трех дней, удобно проголосовать через ДЭГ», – рассказал Игорь Сопов.

Он отметил, что Избирательная комиссия Псковской области делает все возможное, чтобы явка на муниципальной кампании была очень высокой.

«Это основа легитимности избирательной системы», — добавил он.

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Напомним, в сентябре в Псковской области пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.