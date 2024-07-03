Политика

Игорь Иванов представит «Справедливую Россию» на выборах главы Гдовского района

Председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова выдвинули кандидатом на должность главы Гдовского района от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» на муниципальных выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

С кандидатом на довыборы депутата Псковской городской Думы в региональном отделении партии пока не определились.

На выборах в муниципальных округах во всех списках первым идет председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

В Бежаницкое Собрание депутатов выдвигаются:

Виктор Васильев;

Алена Ключерова.

Округ №2 – Алена Ключерова;

Округ №3 - Виктор Васильев;

Округ №4 – Татьяна Николаева.

Дновское Собрание депутатов:

Алла Доронова;

Александр Большаков;

Виктор Скороходов.

Округ №1 – Александр Большаков;

Округ №2 – Сергей Иванов;

Округ №3 – Елена Михайлова;

Округ №4 – Зинаида Лушанина;

Плюсское Собрание депутатов:

Сергей Холмов;

Елена Степаненко;

Павел Сидоров.

Округ №1 - Елена Степаненко;

Округ №2 - Сергей Холмов;

Округ №3 – Александр Шацких;

Округ №4 – Михаил Алексеев;

Округ №5 - Павел Сидоров;

Порховское Собрание депутатов:

Владислав Дорофеев;

Сергей Алексеев.

Округ №1 – Сергей Алексеев;

Округ №2 – Татьяна Филипченкова;

Округ №3 - Владислав Дорофеев;

Округ №4 – Людмила Яковлева;

Округ №5 – Виктор Дмитриев.

Усвятское Собрание депутатов:

Михаил Быченков;

Валентина Каменская;

Нина Тимофеева.

Округ №1 - Валентина Каменская;

Округ №2 – Василиса Либик;

Округ №3 – Нина Кузьмина;

Округ №4 - Нина Тимофеева;

Округ №5 - Михаил Быченков.

Середкинская волость Собрание депутатов:

Округ №1 - Ольга Федорова;

Округ №2 - Наталья Веткина;

Округ №3 - Дарья Синица.

Карамышевская волость Собрание депутатов:

Округ №1 – Павел Сидоров;

Округ №2 - Сергей Холмов;

Округ №3 - Михаил Алексеев.

Шелковская волость четырехмандатный округ №3 – Николай Никишин;

Палкино городское поселение округ №10 - Александр Семенов;

Себежское сельское поселение округ №4 – Александр Якушев;

Красноармейская волость семимандатный округ №1 – Ольга Черкасова.