Игорь Иванов представит «Справедливую Россию» на выборах главы Гдовского района

Председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова выдвинули кандидатом на должность главы Гдовского района от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» на муниципальных выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.
С кандидатом на довыборы депутата Псковской городской Думы в региональном отделении партии пока не определились.
На выборах в муниципальных округах во всех списках первым идет председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.
В Бежаницкое Собрание депутатов выдвигаются:
Округ №2 – Алена Ключерова;
Округ №3 - Виктор Васильев;
Округ №4 – Татьяна Николаева.
Дновское Собрание депутатов:
Округ №1 – Александр Большаков;
Округ №2 – Сергей Иванов;
Округ №3 – Елена Михайлова;
Округ №4 – Зинаида Лушанина;
Плюсское Собрание депутатов:
Округ №1 - Елена Степаненко;
Округ №2 - Сергей Холмов;
Округ №3 – Александр Шацких;
Округ №4 – Михаил Алексеев;
Округ №5 - Павел Сидоров;
Порховское Собрание депутатов:
Округ №1 – Сергей Алексеев;
Округ №2 – Татьяна Филипченкова;
Округ №3 - Владислав Дорофеев;
Округ №4 – Людмила Яковлева;
Округ №5 – Виктор Дмитриев.
Усвятское Собрание депутатов:
Округ №1 - Валентина Каменская;
Округ №2 – Василиса Либик;
Округ №3 – Нина Кузьмина;
Округ №4 - Нина Тимофеева;
Округ №5 - Михаил Быченков.
Середкинская волость Собрание депутатов:
Округ №1 - Ольга Федорова;
Округ №2 - Наталья Веткина;
Округ №3 - Дарья Синица.
Карамышевская волость Собрание депутатов:
Округ №1 – Павел Сидоров;
Округ №2 - Сергей Холмов;
Округ №3 - Михаил Алексеев.
Шелковская волость четырехмандатный округ №3 – Николай Никишин;
Палкино городское поселение округ №10 - Александр Семенов;
Себежское сельское поселение округ №4 – Александр Якушев;
Красноармейская волость семимандатный округ №1 – Ольга Черкасова.