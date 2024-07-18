Политика

«Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему общественного наблюдения за выборами. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В начале сентября на территории Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний в 11 муниципальных образованиях региона. Примечательно, что часть избирательных кампаний, назначенных на 8 сентября, пройдёт в трехдневном формате. 6, 7 и 8 сентября в Гдовском районе досрочно изберут главу, а в Пскове в этот же период — депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5.

Выборы пройдут и в муниципалитетах — членов Собрания депутатов изберут в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах. А вот остальные 6 избирательных кампаний в сельских и городских поселениях состоятся в двухдневном формате — 7 и 8 сентября.

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Чтобы этот процесс прошёл честно и открыто, а результаты избирательных кампаний оказались легитимными, необходимо общественное наблюдение. Как оно будет организовано в этом году? И готовы ли политические партии принять в нём участие, привлечь к наблюдению своих единомышленников? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, говоря об организации общественного наблюдения на выборах, отметил, что работа в этом направлении в этом году традиционно ведётся с Общественной палатой Псковской области. Прямо сейчас будущие наблюдатели от Общественной палаты проходят обучение у членов участковых избирательных комиссий. Этот процесс активно ведётся, в том числе, в районах. Игорь Сопов добавил: планируется, что участие в наблюдении за выборами будут принимать как минимум 111 человек.

«У нас избирательные кампании проходят в 11 районах Псковской области. Соответственно, наблюдатели будут принимать участие в наблюдении в течение всех трех дней или двух дней, в зависимости от того, в каком районе и сколько дней голосование будет идти. У нас многодневное голосование, поэтому это важно, и дополнительно к этому у нас всегда еще есть наблюдатели для дистанционного электронного голосования, потому что у нас в регионе в этом году также проходит ДЭГ, оно проходит на всех уровнях выборов. У нас будут представлены наблюдатели за дистанционным электронным голосованием, которые тоже пройдут обучение и тоже будут понимать, каким образом осуществлять наблюдение за выборами».

Председатель Избирательной комиссии региона исключил возможность появления на предстоящих выборах «заезжих наблюдателей» из соседних регионов. И подчеркнул, что с момента, когда на прошлые выборы в Гдове прибыл «десант питерских наблюдающих», законодательство претерпело значительные изменения. Теперь подобное незаконно.

«Избирательная система РФ претерпела значительные изменения, и люди, которые не проживают в регионе, никакого отношения не имеют к проблематике и к жизни региона, на муниципальные выборы приезжать не имеют права. И мы всячески приветствуем такое решение наших законодателей, потому что вторгаться политически и дискредитировать работу системы, приезжая из других городов, не надо. Соответственно, это сейчас запрещено. Поэтому только жители Псковской области, которые проживают у нас здесь, имеют право принимать участие в качестве наблюдателей за выборами».

В Псковской области достаточно возможностей для того, чтобы своими силами закрыть потребность в общественном наблюдении. Такой вывод следует из слов председателя Общественной палаты региона, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Александра Седунова.

«У Общественной палаты Псковской области есть хороший опыт работы с наблюдателями. Был проведен форум наблюдателей, в этом году это было чрезвычайно важно. И вот, исходя из того опыта, который есть у нас, у коллег, мы соответствующие мероприятия уже готовим и проводим. Фактически обучение стартовало уже с понедельника, то есть с 15 июля. На этой неделе мы планируем основной очный этап в общем и целом завершить. Планируется, что в целом это обучение охватит порядка 120 человек с учетом того, что будут работать 111 избирательных участков, и на каждом из этих участков будет присутствовать представитель Общественной палаты в качестве наблюдателя. Самое главное, на что мы обращаем внимание на обучении (обучение проходит в тесном сотрудничестве с областной избирательной комиссией, с территориальными избирательными комиссиями) - это обеспечение законности выборов, соблюдение всех прав гражданина, чтобы поучаствовать в выборах. Ну и, конечно же, соблюдение российского законодательства с точки зрения гласности, открытости, подсчета голосов. Очень важно, чтобы наши наблюдатели понимали, какие нарушения бывают, какие нарушения нужно предотвратить и каким образом нужно взаимодействовать с избирательными комиссиями, чтобы таких нарушений не было».

Обучение наблюдающих за выборами от Общественного штаба уже состоялось в Усвятском, Великолукском и Порховском районах. 17 июля оно прошло в Пскове и Псковском районе. В ближайшее время состоится и в Гдовском районе. А организовывать его в этом муниципалитете будет Наталья Исакова — член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области. Она подчеркнула, что работа штаба по наблюдению за выборами в регионе фактически не прекращалась. Разве что состав оказался обновлён...

«В принципе ничего не меняется, как было в предыдущих кампаниях, будет также организовано наблюдение. На каждом избирательном участке будут наблюдатели от Общественной палаты Псковской области. Они проходят обучение, также будут проходить тестирование, и только после этого они будут допущены к наблюдению за выборами. Поэтому все традиционно, в дни проведения голосования у нас будет работать штаб по наблюдению на базе Общественной палаты Псковской области. Поэтому, несмотря на то, что у нас в этом году муниципальная кампания, ничего не меняется, стандарты по прежнему высокие, требования к наблюдателям тоже не меняются».

Своих наблюдателей к предстоящим выборам планируют готовить и парламентские партии. КПРФ, например, планирует привлечь наблюдателей лишь на те избирательные участки, «где нужно подстраховаться». Но что именно это будут за участки и в каких районах - такой информации, по словам первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, пока нет.

«Там, где необходимо. Все участки не будем закрывать, но там, где необходимость есть, наблюдатели будут. У нас есть избирательная комиссия, где работают ответственные люди, члены комиссии. Там, конечно, можно обойтись без наблюдателей, но где нужно подстраховаться, там назначим наблюдателей. При необходимости будем комплектовать и обучать, направлять. У нас уже сформирован состав наблюдателей. Выборы проходят часто, недавно были выборы губернатора, здесь выборы в муниципалитеты, поэтому костяк остается, а молодежь подтягивается. Сейчас дается право с 19 июля членов комиссий с правом решающего голоса в резерв выдвигать, тоже будем работать, готовить резерв, чтобы люди были оттуда и как члены комиссий избирательных участков».

О том, что закрыть все участки наблюдателями от партии не получится, говорит и руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. И тем не менее, псковские либерал-демократы планируют готовить своих наблюдателей. Но сколько их будет? Отвечать на этот вопрос, по словам собеседника, пока преждевременно, ведь регистрация кандидатов ещё идёт. И центр подготовки наблюдателей от ЛДПР заработает только после её завершения.

«Традиционно мы будем готовить своих наблюдателей. Речь, в первую очередь, идет про выборы в округах и довыборы по 5-му округу в Псковскую городскую Думу. Я думаю, что все округа закрыть у нас не получится, поскольку голосование опять будет проходить в трехдневном режиме. И таких ресурсов ни у одной партии, не только у ЛДПР, а у других парламентских партий, кроме правящей, нет. И также нужно учитывать, что сейчас большое количество голосов проходит через электронное голосование. Соответственно, мы также будем делать упор на контроль по ДЭГ. Безусловно, наблюдатели могут еще примкнуть в наши ряды. Приоритет мы делаем, безусловно, на членов партии. Но также любой желающий может прийти и, пройдя собеседование, стать наблюдателем от ЛДПР».

На вопрос о том, планирует ли реготделение партии «Яблоко» готовить наблюдателей на выборы, руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук ответил однозначно: «Конечно». А затем подчеркнул, что подготовка наблюдателей от партии после предыдущих выборов по сути и не заканчивалась.

«Это как живой организм. То есть люди появляются и уходят, кого-то мы находим снова, тех, кто участвовал в прошлых выборах, кто-то отказывается, и тогда ищем новых. Это процесс перманентный, он не останавливается. Без наблюдателей невозможно. Другое дело, что это должны быть люди, которые, скажем так, надежные и активные. Потому что от наблюдателя требуется определенная активность».

В связи с тем, что партия «Новые люди» объединилась с «Партией роста», вопрос о подготовке партийных наблюдателей на выборах руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский назвал сложным. «Надо посмотреть на актив наш, на актив «Партии роста» и на команды тех кандидатов, которые у нас выдвигаются в районах», - перечислил собеседник.

«У нас будет собрание, где мы будем обсуждать агитационно-пропагандистской материал, обсуждать повестку, с чем мы пойдем к людям, проблемы районов, и мы поднимем вопрос по наблюдателям. То есть этот вопрос, я думаю, сейчас еще рановато задавать. И, конечно же, будем смотреть на ту атмосферу, которая в районах в целом происходит. Конечно, штаб общественного наблюдения в Общественной палате - это очень высокий уровень, и там готовят представители избиркома и избирательных объединений. Я думаю, что даже в какой-то степени эффективно своих наблюдателей проводить через этот штаб. Мне кажется, это тоже имеет место быть. Собственно говоря, если у партии есть желание усилить контроль для победы, то почему бы и нет?»

Выдвигать или не выдвигать партийцам собственных наблюдателей? Или полностью положиться на Общественный штаб по наблюдению за выборами? На эти вопросы каждое из региональных отделений партий отвечает самостоятельно. И даже если числа партийных наблюдателей будет недостаточно для того, чтобы работать на каждом из сотни избирательных участков в регионе, без присмотра эти участки уж точно не останутся.

Штаб Общественного наблюдения обеспечит легитимность этому процессу. Что же касается приезжих наблюдателей и провокаторов из других регионов… Хочется верить, что эти избирательные кампании обойдутся без эксцессов.

Светлана Пикалёва