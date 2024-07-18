Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творожные истории
очаги культуры
вакансий хоть отбавляй
достижения фермеров
новый взгляд на бизнес
карта отдыха и туризма
творог правда и мифы
Кабельный потенциал
модульный отдых
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
вкусное Пушкиногорье
«Банщикам» закон не писан?
«Чистая вода» в Псковской области
шоу каскадеров
экзотика агротуризм
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Политика 18.07.2024 08:200 У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области  18.07.2024 16:400 «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? 18.07.2024 08:200 У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области  17.07.2024 18:330 Экс-активист КПРФ выдвинут на выборы в Гдове партией соцзащиты 17.07.2024 18:100 Александр Козловский: Предварительное голосование «Единой России» прошло планово 17.07.2024 17:540 Александр Козловский: В связи со сменой секретаря Генсовета в «Единой России» кардинальных изменений ждать не стоит
 
 
 
Самое популярное 18.07.2024 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 17.07.2024 21:030 Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти 17.07.2024 16:221 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024 13:259 Кадры решают уйти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами?

18.07.2024 16:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему общественного наблюдения за выборами. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В начале сентября на территории Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний в 11 муниципальных образованиях региона. Примечательно, что часть избирательных кампаний, назначенных на 8 сентября, пройдёт в трехдневном формате. 6, 7 и 8 сентября в Гдовском районе досрочно изберут главу, а в Пскове в этот же период — депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5.

Выборы пройдут и в муниципалитетах — членов Собрания депутатов изберут в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах. А вот остальные 6 избирательных кампаний в сельских и городских поселениях состоятся в двухдневном формате — 7 и 8 сентября.

Чтобы этот процесс прошёл честно и открыто, а результаты избирательных кампаний оказались легитимными, необходимо общественное наблюдение. Как оно будет организовано в этом году? И готовы ли политические партии принять в нём участие, привлечь к наблюдению своих единомышленников? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, говоря об организации общественного наблюдения на выборах, отметил, что работа в этом направлении в этом году традиционно ведётся с Общественной палатой Псковской области. Прямо сейчас будущие наблюдатели от Общественной палаты проходят обучение у членов участковых избирательных комиссий. Этот процесс активно ведётся, в том числе, в районах. Игорь Сопов добавил: планируется, что участие в наблюдении за выборами будут принимать как минимум 111 человек.

«У нас избирательные кампании проходят в 11 районах Псковской области. Соответственно, наблюдатели будут принимать участие в наблюдении в течение всех трех дней или двух дней, в зависимости от того, в каком районе и сколько дней голосование будет идти. У нас многодневное голосование, поэтому это важно, и дополнительно к этому у нас всегда еще есть наблюдатели для дистанционного электронного голосования, потому что у нас в регионе в этом году также проходит ДЭГ, оно проходит на всех уровнях выборов. У нас будут представлены наблюдатели за дистанционным электронным голосованием, которые тоже пройдут обучение и тоже будут понимать, каким образом осуществлять наблюдение за выборами».

Председатель Избирательной комиссии региона исключил возможность появления на предстоящих выборах «заезжих наблюдателей» из соседних регионов. И подчеркнул, что с момента, когда на прошлые выборы в Гдове прибыл «десант питерских наблюдающих», законодательство претерпело значительные изменения. Теперь подобное незаконно.

«Избирательная система РФ претерпела значительные изменения, и люди, которые не проживают в регионе, никакого отношения не имеют к проблематике и к жизни региона, на муниципальные выборы приезжать не имеют права. И мы всячески приветствуем такое решение наших законодателей, потому что вторгаться политически и дискредитировать работу системы, приезжая из других городов, не надо. Соответственно, это сейчас запрещено. Поэтому только жители Псковской области, которые проживают у нас здесь, имеют право принимать участие в качестве наблюдателей за выборами».

В Псковской области достаточно возможностей для того, чтобы своими силами закрыть потребность в общественном наблюдении. Такой вывод следует из слов председателя Общественной палаты региона, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Александра Седунова.

«У Общественной палаты Псковской области есть хороший опыт работы с наблюдателями. Был проведен форум наблюдателей, в этом году это было чрезвычайно важно. И вот, исходя из того опыта, который есть у нас, у коллег, мы соответствующие мероприятия уже готовим и проводим. Фактически обучение стартовало уже с понедельника, то есть с 15 июля. На этой неделе мы планируем основной очный этап в общем и целом завершить. Планируется, что в целом это обучение охватит порядка 120 человек с учетом того, что будут работать 111 избирательных участков, и на каждом из этих участков будет присутствовать представитель Общественной палаты в качестве наблюдателя. Самое главное, на что мы обращаем внимание на обучении (обучение проходит в тесном сотрудничестве с областной избирательной комиссией, с территориальными избирательными комиссиями) - это обеспечение законности выборов, соблюдение всех прав гражданина, чтобы поучаствовать в выборах. Ну и, конечно же, соблюдение российского законодательства с точки зрения гласности, открытости, подсчета голосов. Очень важно, чтобы наши наблюдатели понимали, какие нарушения бывают, какие нарушения нужно предотвратить и каким образом нужно взаимодействовать с избирательными комиссиями, чтобы таких нарушений не было».

Обучение наблюдающих за выборами от Общественного штаба уже состоялось в Усвятском, Великолукском и Порховском районах. 17 июля оно прошло в Пскове и Псковском районе. В ближайшее время состоится и в Гдовском районе. А организовывать его в этом муниципалитете будет Наталья Исакова — член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области. Она подчеркнула, что работа штаба по наблюдению за выборами в регионе фактически не прекращалась. Разве что состав оказался обновлён...

«В принципе ничего не меняется, как было в предыдущих кампаниях, будет также организовано наблюдение. На каждом избирательном участке будут наблюдатели от Общественной палаты Псковской области. Они проходят обучение, также будут проходить тестирование, и только после этого они будут допущены к наблюдению за выборами. Поэтому все традиционно, в дни проведения голосования у нас будет работать штаб по наблюдению на базе Общественной палаты Псковской области. Поэтому, несмотря на то, что у нас в этом году муниципальная кампания, ничего не меняется, стандарты по прежнему высокие, требования к наблюдателям тоже не меняются».

Своих наблюдателей к предстоящим выборам планируют готовить и парламентские партии. КПРФ, например, планирует привлечь наблюдателей лишь на те избирательные участки, «где нужно подстраховаться». Но что именно это будут за участки и в каких районах - такой информации, по словам первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, пока нет.

«Там, где необходимо. Все участки не будем закрывать, но там, где необходимость есть, наблюдатели будут. У нас есть избирательная комиссия, где работают ответственные люди, члены комиссии. Там, конечно, можно обойтись без наблюдателей, но где нужно подстраховаться, там назначим наблюдателей. При необходимости будем комплектовать и обучать, направлять. У нас уже сформирован состав наблюдателей. Выборы проходят часто, недавно были выборы губернатора, здесь выборы в муниципалитеты, поэтому костяк остается, а молодежь подтягивается. Сейчас дается право с 19 июля членов комиссий с правом решающего голоса в резерв выдвигать, тоже будем работать, готовить резерв, чтобы люди были оттуда и как члены комиссий избирательных участков».

О том, что закрыть все участки наблюдателями от партии не получится, говорит и руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. И тем не менее, псковские либерал-демократы планируют готовить своих наблюдателей. Но сколько их будет? Отвечать на этот вопрос, по словам собеседника, пока преждевременно, ведь регистрация кандидатов ещё идёт. И центр подготовки наблюдателей от ЛДПР заработает только после её завершения.

«Традиционно мы будем готовить своих наблюдателей. Речь, в первую очередь, идет про выборы в округах и довыборы по 5-му округу в Псковскую городскую Думу. Я думаю, что все округа закрыть у нас не получится, поскольку голосование опять будет проходить в трехдневном режиме. И таких ресурсов ни у одной партии, не только у ЛДПР, а у других парламентских партий, кроме правящей, нет. И также нужно учитывать, что сейчас большое количество голосов проходит через электронное голосование. Соответственно, мы также будем делать упор на контроль по ДЭГ. Безусловно, наблюдатели могут еще примкнуть в наши ряды. Приоритет мы делаем, безусловно, на членов партии. Но также любой желающий может прийти и, пройдя собеседование, стать наблюдателем от ЛДПР».

На вопрос о том, планирует ли реготделение партии «Яблоко» готовить наблюдателей на выборы, руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук ответил однозначно: «Конечно». А затем подчеркнул, что подготовка наблюдателей от партии после предыдущих выборов по сути и не заканчивалась.

«Это как живой организм. То есть люди появляются и уходят, кого-то мы находим снова, тех, кто участвовал в прошлых выборах, кто-то отказывается, и тогда ищем новых. Это процесс перманентный, он не останавливается. Без наблюдателей невозможно. Другое дело, что это должны быть люди, которые, скажем так, надежные и активные. Потому что от наблюдателя требуется определенная активность».

В связи с тем, что партия «Новые люди» объединилась с «Партией роста», вопрос о подготовке партийных наблюдателей на выборах руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский назвал сложным. «Надо посмотреть на актив наш, на актив «Партии роста» и на команды тех кандидатов, которые у нас выдвигаются в районах», - перечислил собеседник.

«У нас будет собрание, где мы будем обсуждать агитационно-пропагандистской материал, обсуждать повестку, с чем мы пойдем к людям, проблемы районов, и мы поднимем вопрос по наблюдателям. То есть этот вопрос, я думаю, сейчас еще рановато задавать. И, конечно же, будем смотреть на ту атмосферу, которая в районах в целом происходит. Конечно, штаб общественного наблюдения в Общественной палате - это очень высокий уровень, и там готовят представители избиркома и избирательных объединений. Я думаю, что даже в какой-то степени эффективно своих наблюдателей проводить через этот штаб. Мне кажется, это тоже имеет место быть. Собственно говоря, если у партии есть желание усилить контроль для победы, то почему бы и нет?»

Выдвигать или не выдвигать партийцам собственных наблюдателей? Или полностью положиться на Общественный штаб по наблюдению за выборами? На эти вопросы каждое из региональных отделений партий отвечает самостоятельно. И даже если числа партийных наблюдателей будет недостаточно для того, чтобы работать на каждом из сотни избирательных участков в регионе, без присмотра эти участки уж точно не останутся.

Штаб Общественного наблюдения обеспечит легитимность этому процессу. Что же касается приезжих наблюдателей и провокаторов из других регионов… Хочется верить, что эти избирательные кампании обойдутся без эксцессов.

Светлана Пикалёва

Теги: #Дневной дозор #выборы #наблюдение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 214 человек
18.07.2024, 16:570 «Три мудреца»: Terra incognita — кадровый голод как якорь развития региона. ВИДЕО 18.07.2024, 16:490 Участок улицы Конной в Пскове закроют для транспорта до 18 августа 18.07.2024, 16:400 «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? 18.07.2024, 16:250 Кражу туи с площади Победы раскрыли в Пскове
18.07.2024, 16:221 Жизнь без льготной ипотеки 18.07.2024, 16:110 Псковская область вошла в число лидеров по росту аварийности на дорогах 18.07.2024, 15:590 Великолучанину ограничили свободу за поддельное водительское удостоверение 18.07.2024, 15:520 «ПсковАгроИнвест» выращивает пшеницу в деревне Соловьи на площади более двух тысяч га
18.07.2024, 15:410 В администрации Пскова разъяснили ситуацию с «разгоном» торговцев на Четырех углах 18.07.2024, 15:380 Скончалась художница Геля Писарева, чьи картины есть в Псковском музее 18.07.2024, 15:220 В «Михайловском» готовы угостить гостей поспевшей смородиной 18.07.2024, 15:200 Индексация пенсий с 2025 года коснется 27 тысяч работающих псковичей
18.07.2024, 15:010 Псковская гордума отправит в областное Собрание предложение ввести туристический налог 18.07.2024, 14:520 Обновленный участок улицы Юбилейной в Пскове открыли для транспорта 18.07.2024, 14:480 «Беседка»: Безопасный летний отдых юных псковичей. ВИДЕО 18.07.2024, 14:433 Установка «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в Пскове затрудняет движение
18.07.2024, 14:314 Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск 18.07.2024, 14:270 Бесплатно освоить профессию веб-дизайнера предлагают псковским школьникам 18.07.2024, 14:200 За полгода в Псковской области выявили 426 нарушений при перевозке детей 18.07.2024, 14:100 «Камаз», легковой автомобиль и фургон столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
18.07.2024, 14:100 В Пскове прошел рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга 18.07.2024, 14:010 Закупку материалов для лаборатории островской больницы проводили с нарушениями 18.07.2024, 13:502 «Угробил всю семью»: водителя, столкнувшегося с «Ласточкой», обвинили в Сети 18.07.2024, 13:400 Кованый мостик и светодиодные фонари установили в сквере поселка Усвяты
18.07.2024, 13:310 Площадка «Псков молодой» откроется на пляже в честь Дня города 18.07.2024, 13:240 Свыше 60 ДТП с участием детей зарегистрировали за полгода на псковских дорогах 18.07.2024, 13:190 Губернатор поздравил жителей Красногородского округа с 80-й годовщиной освобождения 18.07.2024, 13:093 Торговцев выгоняют с рынка на Четырех углах в Пскове. ВИДЕО
18.07.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — кадровый голод как якорь развития региона 18.07.2024, 12:590 «Россети Северо-Запад» оштрафовали на миллион рублей за срыв сроков подключения домов к электросетям 18.07.2024, 12:514 Владимир Папорт: Мы вынуждены снижать скоростной режим на улице Юбилейной 18.07.2024, 12:430 Родители подростка в Дно заплатят почти 300 тысяч рублей за его незаконную подработку
18.07.2024, 12:330 Рост числа насильственных преступлений против личности зафиксирован в Великих Луках 18.07.2024, 12:210 Взрывоопасный предмет идентифицировали в Псковском районе 18.07.2024, 12:150 «Азимут» отменил авиарейс из Пскова в Калининград и обратно на 24 и 31 июля 18.07.2024, 12:050 Около 40 домов остались без водоснабжения в псковском микрорайоне «Бутырки»
18.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о безопасном летнем отдыхе юных псковичей 18.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 июля 18.07.2024, 11:550 Газовые сети начали прокладывать в районе псковского аэропорта 18.07.2024, 11:510 Туристический налог: путешествия подорожают?
18.07.2024, 11:410 Соревнования «Кубок освобождения» пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 18.07.2024, 11:340 «Три мудреца»: Terra incognita — кадровый голод как якорь развития региона 18.07.2024, 11:270 36-метровая скамейка появилась в деревне Церковище Усвятского района 18.07.2024, 11:200 Подрядчика обязали устранить недостатки, допущенные при капремонте крыши многоэтажки на Запсковье
18.07.2024, 11:110 Группа Dizzy Dutch Duck готовится дать концерт в музейном дворике Поганкиных палат 18.07.2024, 11:030 Карантин по бешенству ввели в пустошкинской деревне Шилово 18.07.2024, 10:520 Чердак загорелся в Дно из-за неосторожности с огнем 18.07.2024, 10:420 Медаль «50 лет совместной жизни» появится в Псковской области
18.07.2024, 10:370 Установку искусственных неровностей начали на улице Юбилейной в Пскове 18.07.2024, 10:260 Неформальная занятость в России выросла на 13% — исследование 18.07.2024, 10:190 Фестиваль-праздник хореографического искусства соберет поклонников народного творчества осенью в Пскове 18.07.2024, 10:130 «Беседка»: Безопасный летний отдых юных псковичей
18.07.2024, 10:060 Мопед горел из-за короткого замыкания в поселке Кунья 18.07.2024, 09:590 Закупать мусорные баки предложили за счет экологических штрафов 18.07.2024, 09:490 Фальшивую купюру с пустошкинской АЗС изъяли в Великих Луках 18.07.2024, 09:440 Очерки об опочецких коррупционерах XIX века и «Сто и одна книжка»: опубликована новая «Михайловская пушкиниана»
18.07.2024, 09:300 В России снизились цены на картофель 18.07.2024, 09:150 Эксперт назвала недооцененный россиянами продукт для сердца и кожи 18.07.2024, 09:140 Меры поддержки фермеров в Псковской области обсудили на брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 18.07.2024, 09:001 Спрос на вахтовых сотрудников подскочил на почти 70%
18.07.2024, 08:400 ФНС предупредит Роспотребнадзор о незаконном общепите 18.07.2024, 08:200 У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области  18.07.2024, 08:002 Tele2 предлагает псковичам свыше 50 уникальных туристических активностей 18.07.2024, 07:400 Более 20 млрд на развитие инициатив получила Псковская область благодаря московскому представительству
18.07.2024, 07:200 Глава Псковского района обсудила дальнейшее сотрудничество с руководителем «Моглино» 18.07.2024, 07:000 В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны 18.07.2024, 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 18.07.2024, 02:261 Джо Байден заразился коронавирусом
18.07.2024, 00:280 Юлия Пересильд споет на крыше 17.07.2024, 22:000 Наставники патриотического воспитания из Псковской области могут принять участие в конкурсе «Быть, а не казаться!» 17.07.2024, 21:550 В Калужской области появился первый в России органический сидр 17.07.2024, 21:450 Сколько часов сна необходимо для оптимальной работы мозга, рассказали ученые
17.07.2024, 21:400 Дети сотрудников Псковского филиала Университета ФСИН нарисовали своих родителей 17.07.2024, 21:270 Фотофакт: Грозовая туча нависла над Псковом 17.07.2024, 21:200 Специалист областного центра семьи провела лекцию для сотрудников псковского УФСИН 17.07.2024, 21:090 Более 15 километров дороги Толкачево – Себеж – Заситино приводят к нормативу по дорожному нацпроекту
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru