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Политика

Причину выдвижения депутата из Пскова на пост главы Гдовского района назвали в «Единой России»

24.07.2024 13:55|ПсковКомментариев: 1

Причину выдвижения депутата Псковской городской Думы Ивана Мешкова на пост главы Гдовского района раскрыл член регионального политического совета партии «Единая Россия», вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков.

«Почему Иван Мешков? Он выиграл предварительное голосование, занял первое место на праймериз. Система праймериз была немного другой, голосовали именно гдовичи. Они проголосовали за кандидатуру Ивана Мешкова. Сложно сказать, почему выбор пал именно на псковича. Наверное, местные сами не захотели выдвинуть на пост главы Гдовского района кого-то из своих депутатов. Возможно, там некие внутренние недопонимания. У нас была история, когда на Русь приглашали князя скандинава. Может, это схожая ситуация, и жители хотят, чтобы главой района стал человек иногородний», – рассказал Александр Братчиков.

Он отметил, что партию «Единая Россия» ждет сложная выборная кампания в Гдовском районе.

«Необходимо понять, что можно сделать, чтобы жители района могли жить лучше», – заключил представитель «Единой России».

Напомним, завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района. В настоящее время список формируются в избирательной комиссии. Для участия в выборах выдвинуты восемь кандидатов. 

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Выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Мешков Иван Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №3, гендиректор ООО «СЗПК»
Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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