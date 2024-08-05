Политика

Избиратели сами призывают голосовать с помощью ДЭГ — Анна Дмитриева

Избиратели сами призывают голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, рассказала кандидат на довыборы в Псковскую городскую Думу по пятому округу от партии «Единая Россия», главный режиссер в Доме офицеров города Пскова Анна Дмитриева на дискуссионной площадке по итогам регистрации кандидатов на муниципальных выборах Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«35 плюс (лет - ред.) люди говорят: "Нам удобнее электронное голосование". Они сами проявляют инициативу избирать с помощью ДЭГ», - сказала Анна Дмитриева.

Стоит отметить, что округ №5 относится к территориям, где множество возрастных избирателей.

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Напомним, голосование (в том числе с использованием дистанционного электронного голосование) на выборах главы Гдовского района будет проходить 6, 7 и 8 сентября.