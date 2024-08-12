Политика

Реготделения четырех партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области

Подписание соглашений Общественной палаты Псковской области с региональными отделениями партий о сотрудничестве в наблюдении за выборами прошло сегодня, 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Александр Елисеев / ПЛН

Соглашение подписали все партии за исключением КПРФ и «Яблоко». Соглашения заключили представители партий «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди».

«Нам очень важно, чтобы эти выборы прошли максимально открыто, гласно, публично, без нарушений избирательных прав граждан. Хочу сразу отметить, что на протяжении целого ряда лет Общественная палата Псковской области в условиях сотрудничества с различными представителями политических организаций, политических партий на территории нашей области, Избирательной комиссией организует работу Штаба общественного наблюдения. В этом году также такой штаб начинает работать, и в преддверии этого мы традиционно подписываем соглашения о сотрудничестве с политическими партиями у нас в регионе», - обратился к собравшимся председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Напомним, голосование на муниципальных выборах в Псковской области состоится с 6 по 8 сентября, в том числе с использованием дистанционного электронного голосования.