Политика

Обратить внимание на состояние детских площадок в округе №5 призвал Владимир Ефимов

Мониторинг детских площадок в округе №5 в Пскове провело региональное отделение ЛДПР. По результатам мониторинга состояние площадок оставляет желать лучшего. Об этом сообщил кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Владимир Ефимов в ходе дебатов, прошедших сегодня в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Если мы углубимся на переулок Олега Зобова №№17,19, то посмотрите, какие там детские площадки - это же груда металлолома, какие-то камни на земле. Пройдитесь по району, детям негде поиграть», - отметил Владимир Ефимов.

«Для всех людей нужно сделать развлечения, им некуда сходить», - добавил кандидат в депутаты.

Владимир Ефимов призвал обратить внимание на футбольное поле между домами на улице командира Кирсанова №3 и №5. «Хорошая поляна, сколько лет там не могут сделать никакой "коробки". Место отличное, там можно проводить соревнования, турниры. Нужно огородить его от дороги. Пусть дети наслаждаются», - подчеркнул он.

Помимо этого, кандидат напомнил, что в сквере рядом с Домом офицеров находится много сухих деревьев. «Там гуляет много мам с детьми, эти деревья могут довести до беды, они уже стоят под наклоном», - обратил внимание Владимир Ефимов.

Также кандидат обозначил основные проблемы округа, в частности, отсутствие освещения на некоторых участках и качество дорог.