Политика

Алексей Канищев: Необходимо разработать концепцию развития Пскова

Самая главная проблема Пскова - это отсутствие концепции развития. Такое мнение высказал кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от партии «Яблоко» Алексей Канищев в ходе дебатов, прошедших сегодня в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Нет понимания, к чему мы стремимся и что мы будем развивать. При отсутствии этой концепции, которую как раз-таки и должны формировать вместе с бюджетом депутаты, система подчиняется тому, что делают депутаты городской Думы», - сказал Алексей Канищев.

Проблемы, которые касаются жителей города, «откладываются на потом». «Самое близкое людям - это то, что у них рядом. У них отсутствует магазин, освещение, элементарно дойти до дома сложно, можно ногу сломать на обычном тротуаре», - пояснил кандидат.

Также гость студии отметил, что в городе в принципе недостаточно хорошо развита дорожная и велосипедная сети. «У нас прекрасный туристических потенциал, но этот потенциал разбивается о наше благоустройство», - сказал он.